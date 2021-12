Новий рік 2022 мчить до нас. Зовсім скоро кожен із нас збереться за святковим столом у компанії найближчих і найрідніших людей. Ну, а яке застілля без келиха шампанського або вина. Та ще й під святкові тости. Що, не знаєте жодного хорошого? Не біда! Читайте в нашому матеріалі добірку найкращих новорічних тостів.

В пору цю, коли падає сніг

І морози чимдуж припікають,

Знов на землю спішить Новий Рік ‒

З ним сердечно усіх вас вітаю.

Хай моїх поздоровлень потік

У серцях ваших лунко роздасться

І хай вам наступний рік

Принесе лише радість та щастя.

***

Бажаю від серця, що можу бажати.

Щоб лихо минуло, пішло в забуття,

Щоб горя тобі не зазнати.

Щоб завжди в обличчі світилась краса.

Хороших друзів, веселих днів.

Взаємних, щирих почуттів,

Успіхів на кожному кроці ‒

Бажаю у Новому Році!

***

Дай Боже Вам любові і тепла,

Добра в сім’ї і затишку в оселі,

Щоб щастя світла музика текла

В різдвяні свята, щедрі і веселі!

Хай здійснює бажання Рік Новий,

Хай вся родина Ваша процвітає,

З чудовим святом, радості і мрій

Я щиро і сердечно Вас вітаю!

***

Новий рік ‒ це свято казок і чарів. Я хочу побажати вам, щоб усе ваше життя було схоже на казку. Нехай збуваються всі ваші бажання та ідеї. Нехай все хороше множиться, а все погане залишається в старому році.

***

Кожна країна світу святкує Новий рік відповідно до своїх традицій. У деяких куточках планети в переддень Нового року заведено викидати з будинку всі старі речі. Так ось, я хочу побажати вам викинути зі своєї голови всі старі й сумні думки та образи, а взяти в Новий 2022 рік тільки натхнення, щастя та радість.

***

Нехай Дід Мороз принесе вам мішок радості та веселощів, а Снігуронька обдарує своїм теплом і щастям. Новорічні ельфи нехай виконають усі бажання. А якщо ельфи десь затримаються, то нехай у вашому житті будуть справжні й щирі люди, які з легкістю їх замінять. Із Новим роком!

***

Ми з радістю чекаємо новорічних свят ще з дитинства. Нам здається, що цей час якийсь казковий і чарівний. І хай ми вже абсолютно точно в курсі, хто був тим самим чарівником Дідом Морозом, щороку в наших серцях усе одно залишається очікування дива. Я п’ю за те, щоб це диво неодмінно сталося з нами в 2022 році. З Новим роком, друзі!

