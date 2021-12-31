Музика на Новий рік 2022: незвичайний плейлист
31.12.2021
Перед новорічними святами звідусіль лунають «Jingle bells», «Let it snow», «All I want for Christmas» і «Last Christmas». Ця музика на Новий рік, звичайно, чудова, але все ж хочеться чогось нового. За допомогою яких пісень ми зможемо створити новорічний настрій і здивувати друзів на вечірці? Ми підготували святковий плейлист, де зібрана музика на Новий рік 2022.
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Музика на Новий рік 2022
- Вєрка Сердючка – Новогодняя
- Вєрка Сердючка – Елки
- George Michael – Last Christmas
- Потап і Настя – От сосны
- Дискотека Авария – Новый год
- Snoop Doggy Dogg — Santa Claus Goes Straight To The Ghetto
- RAMONES — Merry Christmas (I Don’t Want To Fight Tonight)
- Blink-182 — Won’t Be Home For Christmas
- The Boy Leat Likely To — Christmas Isn’t Christmas
- Marika Hackman — Driving Under Stars
- Mr Little Jeans — Dear Santa
- John Williams — Somewhere In My Memory
- Олег Скрипка — Щедрик
- Stevie Wonder, Andra Day — Someday At Christmas
- Nirvana – Girls (Dj Dima House & Samsonoff Remix)
- Kid Cudi – Pursuit of Happiness (Steve Aoki Remix)
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