Перед новорічними святами звідусіль лунають «Jingle bells», «Let it snow», «All I want for Christmas» і «Last Christmas». Ця музика на Новий рік, звичайно, чудова, але все ж хочеться чогось нового. За допомогою яких пісень ми зможемо створити новорічний настрій і здивувати друзів на вечірці? Ми підготували святковий плейлист, де зібрана музика на Новий рік 2022.

John Williams — Somewhere In My Memory

The Boy Leat Likely To — Christmas Isn’t Christmas

Snoop Doggy Dogg — Santa Claus Goes Straight To The Ghetto

