В одне з найчарівніших свят у році хочеться не лише чекати на дива, а й творити їх для своїх близьких власноруч. Новий рік – чудова нагода ще раз нагадати коханій людині про те, наскільки вона для тебе важлива. Як вибрати для свого чоловіка подарунок, який би підкреслював глибокі почуття, що пов’язують вас, і водночас був символічним у рік Тигра 2022? Читайте в нашому матеріалі!

Вважається, що новорічний подарунок має так чи інакше відображати основні якості тварини, яка уособлює новий рік. В 2022-му настане рік Тигра, який символізує силу, владу і мужність. Йому притаманні такі риси:

Варто враховувати і те, що колірна гама цього року має свої особливості:

Звичайно, це не означає, що сам подарунок має неодмінно бути одного з цих кольорів. Достатньо обрати пакувальний папір відповідного відтінку.

Важливо, щоб подарунок для чоловіка відповідав двом принципам: був суголосним його інтересам, а також практичним і корисним. Спробуйте спиратися на захоплення обранця:

Крім того, варто зважати на особливості професійної діяльності вашої другої половинки. Наприклад, бізнесменові напевно часто доводиться підписувати різні документи, укладати угоди і контракти. Подаруйте брендову ручку, портфель з натуральної шкіри, стильний годинник – усе, що доповнить образ успішної ділової людини.

Звичайно, можна вибрати і більш класичний подарунок. Наприклад, парфуми, краватку чи набір для гоління. Проте коли ж вірити в дива, якщо не в найголовнішу ніч у році? Порадуйте близьку людину чимось незвичайним і оригінальним. Сподіваємося, з нашими підказками ви легко знайдете, що подарувати коханому на Новий рік 2022. З прийдешнім святом!

