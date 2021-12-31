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Що подарувати хлопцю на Новий рік 2022: ідеї подарунків

31.12.2021

В одне з найчарівніших свят у році хочеться не лише чекати на дива, а й творити їх для своїх близьких власноруч. Новий рік – чудова нагода ще раз нагадати коханій людині про те, наскільки вона для тебе важлива. Як вибрати для свого чоловіка подарунок, який би підкреслював глибокі почуття, що пов’язують вас, і водночас був символічним у рік Тигра 2022? Читайте в нашому матеріалі!

Что подарить любимому на новый год - фото

Вважається, що новорічний подарунок має так чи інакше відображати основні якості тварини, яка уособлює новий рік. В 2022-му настане рік Тигра, який символізує силу, владу і мужність. Йому притаманні такі риси:

  • сміливість;
  • непередбачуваність;
  • впевненість.

Варто враховувати і те, що колірна гама цього року має свої особливості:

  • жовтий;
  • синій;
  • червоний;
  • зелений.

Звичайно, це не означає, що сам подарунок має неодмінно бути одного з цих кольорів. Достатньо обрати пакувальний папір відповідного відтінку.

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Ідеї ​​подарунків на Новий рік 2022 для коханого

идеи подарков на новый год 2018 - фото

Важливо, щоб подарунок для чоловіка відповідав двом принципам: був суголосним його інтересам, а також практичним і корисним. Спробуйте спиратися на захоплення обранця:

  • прихильники риболовлі і полювання будуть раді отримати якісний намет, спінінг, похідний набір, складані меблі, ножі  і мультиінструменти;
  • автолюбителю можна подарувати сертифікат на картинг або катання на квадроциклах, поїздку на багі, аксесуари для машини;
  • спортсмену сподобаються шкіряні рукавички для тренувань, спортивне харчування, фітнес-трекери, безпровідні навушники;
  • досвідченого музиканта не залишить байдужим можливість записати пісню у професійній студії, а для початківця рекомендуємо придбати майстер-клас гри на ударних або гітарі;
  • справжньому екстремалу сміливо даруйте все, що здатне підвищити рівень адреналіну: заїзд на гоночному авто, стрибок з парашутом, політ на повітряній кулі;
  • ґік оцінить квадрокоптер, комп’ютерний аксесуар, розумний гаджет, зовнішній акумулятор або водонепроникний зарядний пристрій.

подарки на новый год 2018 мужчине - фото

Крім того, варто зважати на особливості професійної діяльності вашої другої половинки. Наприклад, бізнесменові напевно часто доводиться підписувати різні документи, укладати угоди і контракти. Подаруйте брендову ручку, портфель з натуральної шкіри, стильний годинник – усе, що доповнить образ успішної ділової людини.

Звичайно, можна вибрати і більш класичний подарунок. Наприклад, парфуми, краватку чи набір для гоління. Проте коли ж вірити в дива, якщо не в найголовнішу ніч у році? Порадуйте близьку людину чимось незвичайним і оригінальним. Сподіваємося, з нашими підказками ви легко знайдете, що подарувати коханому на Новий рік 2022. З прийдешнім святом!

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