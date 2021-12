Дедалі ближче Новий рік 2022. А це означає, що саме час задуматися про святковий образ. Щоб бути найкрасивішою в новорічну ніч, важливо дібрати відповідний вечірній макіяж. Які відтінки краще використовувати? І як нафарбуватися на Новий рік? Дивіться варіанти святкового макіяжу в матеріалі.

Новий рік — це прекрасна нагода для експериментів у макіяжі. Геть буденність! У новорічну ніч ви можете собі дозволити найяскравіші і найблискучіші варіанти мейкапу. Та водночас пам’ятайте, що, обираючи той чи інший макіяж на Новий рік, важливо враховувати забарвлення святкового вбрання.

Отже, щоб на Новий рік 2022 бути неперевершеною, пропонуємо вашій увазі такі варіанти мейкапу:

Яскравий макіяж відмінно підійде для новорічної ночі. Створити акцент на очах у такому мейкапі можна, використовуючи фіолетові, бузкові, червоні, жовті, сині, зелені та інші тіні. Ефектним рішенням буде використовувати відтінки одного кольору. Наприклад, на модних показах Tadashi Shoji, Miu Miu і Prabal Gurung це були синій і блакитний, а Self-Portrait віддали перевагу червоно-помаранчевому.

Якщо ви не прихильниця яскравих тіней, то акцент завжди можна зробити на губах. Класикою залишається червона помада. Вона може бути і матовою, і сяючою, і з кольоровими переливами.

Блискіток багато не буває, особливо в новорічну ніч! Якщо ви хочете мати по-справжньому святковий вигляд, такий варіант макіяжу саме для вас.

Зробити ваш образ незабутнім допоможуть блискітки золотого, сріблястого і будь-якого іншого кольору, а також перламутр, глітер, блискуча підводка і стрази.

Не втрачає свою популярність і «смокі айз». У новорічну ніч він надасть глибини вашому погляду і зробить образ неперевершеним.

Цікавим рішенням буде багатоколірний «смокі айз». В осінньо-зимовому сезоні цей макіяж просто підірвав модні подіуми. Його секрет полягає в поєднанні кольорів, які рідко бувають поруч: синій, жовтий, чорний, фіолетовий, зелений, червоний.

Для прихильниць ніжного макіяжу підійде тренд на монохромність. У такому мейкапі ви можете використовувати світлі і бежеві відтінки, додавши до них трохи контрастних фіолетових, шоколадних, бронзових та інших глибоких тонів. Завершити монохромний макіяж може помада або блиск у тон основного кольору мейкапу.

