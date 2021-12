Які страви бажані в новорічному меню, а чого в ньому бути не повинно? Що зі святкової їжі схвалить символ року ― Тигр, а що його обурить? Читайте про страви, які мають бути на новорічному столі у 2022 році, просто зараз!

Тигр, символ прийдешнього року, ― тварина дуже впевнена в собі. Це всеїдна і невибаглива в їжі тварина, тому господиня може сміливо поставити на святковий стіл практично будь-яку страву.

З огляду на те, що Тигр ― тварина хижа, потрібно приготувати якомога більше м’ясних страв. Буде доречна свинина, баранина, м’ясо птиці (курка, гусак, качка, індик та інше). Його можна буде додати в салати, запекти або стушкувати. Крім того, птиця, як і любить Тигр, зазвичай проста в приготуванні. Чому б, наприклад, не порадувати гостей рулетиками з курячого філе, фаршированими чорносливом?

Обов’язково меню на рік Тигра має включати м’ясну або ковбасну нарізку.

Гарніри до м’яса мають бути легкі, овочеві. Підійдуть картопля, кабачки, морква, буряк, баклажани та капуста. Овочі можуть бути вареними, тушкованими, приготовленими на парі або запеченими в духовці або на грилі, або ж у вигляді різносолів. Добре, якщо гарнір матиме жовтий або помаранчевий колір.

Сирна тарілка (або дошка) на новорічному столі теж буде доречна.

Багато цікавого з нагоди Нового року можна приготувати з грибів. Якщо говорити про найелементарніші і малокомпонентні страви, то цього разу можна зупинитися на фаршированих сиром і цибулею шампіньйонах, класичному жульєні, а також грибній ікрі для бутербродів.

У вегетаріанському меню на Новий рік 2022 м’ясо можна замінити стравами з соєвого м’яса. Це можуть бути котлети, відбивні, гуляш, паштет та інші страви.

Безалкогольні напої повинні бути натуральними та, бажано, у жовто-оранжевій колірній гамі. Це може бути яблучний, ананасовий або цитрусовий сік, різні компоти та морси.

Спиртні напої теж мають бути солом’яних та коньячних відтінків. Це може бути вино, шампанське, різні наливки та настоянки з фруктовими нотками у смаку, глінтвейн.

На столі повинно бути:

Тигр не ганяється за зайцями і не ловить дрібну рибу. Тому риба на столі новорічної ночі буде не доречна. Виняток можна зробити тільки для великої рибини, поданої цілою.

Холодець та заливне – це застигла вода, а ця стихія не подобається Тигру. Вона буде стримувати всю енергію змін у 2022 році. Виняток можна зробити лише для фруктового желе, яке буде використано тонким шаром для оздоблення десертів.

Шипіння – це знак наближення небезпекидля Тигра. Тому у святковому меню не повинно бути шипучих та газованих напоїв. Виняток – лише для бокалу щампанського.

Гарніри з локшини повинні бути довгими, адже це символ довголіття.

Більше на тему: Відпочинок у Карпатах на Новий рік 2022: огляд найпопулярніших місць

Тигр з’їсть абсолютно все, чи то класичний торт «Наполеон», чи то повітряну панакоту. Цього року святковий стіл не обійдеться без фруктових десертів і торта. Тільки треба постаратися приготувати все це власними руками.

Більше на тему: Що подарувати на Новий рік 2022 батькам

Читайте нас також у Viber і Telegram .

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.