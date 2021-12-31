Какие блюда желательны в новогоднем меню, а каких в нем быть не должно? Что из праздничной еды одобрит символ года ― Тигр, а что его возмутит? Читайте о блюдах, которые должны быть на новогоднем столе в 2022 году, прямо сейчас!

Тигр, символ будущего года, животное очень уверенное в себе. Это всеядное и неприхотливое в пище животное, поэтому хозяйка может смело поставить на праздничный стол практически любое блюдо.

Что должно быть в новогоднем меню

Учитывая, что Тигр – животное хищное, нужно приготовить как можно больше мясных блюд. Будет уместна свинина, баранина, мясо птицы (курица, гусь, утка, индюк и прочее). Его можно будет добавить в салаты, запечь или тушить. Кроме того, птица, как и любит Тигр, обычно проста в приготовлении. Почему бы, например, не обрадовать гостей рулетиками из куриного филе, фаршированными черносливом?

Обязательно меню в год Тигра должно включать мясную или колбасную нарезку.

Гарниры к мясу должны быть легкими, овощными. Подойдут картофель, кабачки, морковь, свекла, баклажаны и капуста. Овощи могут быть вареными, тушеными, приготовленными на пару или запеченными в духовке или на гриле, или в виде разносолов. Хорошо, если у гарнира будет желтый или оранжевый цвет.

Сырная тарелка (или доска) на новогоднем столе тоже будет как нельзя кстати.

Много чего интересного по случаю Нового года можно приготовить из грибов. Если говорить о самых элементарных и малокомпонентных блюдах, то в этот раз можно остановиться на фаршированных сыром и луком шампиньонах, классическом жульене, а также грибной икре для бутербродов.

В вегетарианском меню на Новый год 2022 года мясо можно заменить блюдами из соевого мяса. Это могут быть котлеты, отбивные, гуляш, паштет и другие блюда.

Безалкогольные напитки должны быть натуральными и желательно в желто-оранжевой цветовой гамме. Это может быть яблочный, ананасовый или цитрусовый сок, разные компоты и морсы.

Спиртные напитки должны быть соломенных и коньячных оттенков. Это может быть вино, шампанское, разные наливки и настойки с фруктовыми нотками по вкусу, глинтвейн.

Чего не должно быть на новогоднем столе

На столе не должно быть:

рыбных блюд;

заливного и холодца;

шипучих и газированных напитков;

угощений с короткой лапшой.

Тигр не гоняется за зайцами и не ловит мелкую рыбу. Поэтому рыба на столе новогодней ночи будет не к месту. Исключение можно сделать только для крупной рыбы, поданной целой.

Холодец и заливное – это застывшая вода, а эта стихия не нравится Тигру. Она будет сдерживать всю энергию перемен в 2022 году. Исключение можно сделать только для фруктового желе, которое будет использовано тонким слоем для украшения десертов.

Шипение – это знак приближения опасности для Тигра. Поэтому в праздничном меню не должно быть шипящих и газированных напитков. Исключение – только для бокала щампанского.

Гарниры из лапши должны быть длинными, ведь это символ долголетия.

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О десертах

Тигр съест абсолютно все, будь то классический торт «Наполеон» или воздушная панакота. В этом году праздничный стол не обойдется без фруктовых десертов и торта. Только нужно постараться приготовить все это своими руками.

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