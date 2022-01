Зимові свята продовжують тішити українців, адже завдяки їм чарівний настрій можна продовжити ще на кілька морозних днів. Не забудьте привітати близьких і друзів зі Старим Новим роком! Ми дібрали найцікавіші, оригінальні та найтепліші побажання.

***

Нехай новорічні засяють вогні!

Щастя й добробуту вашій сім’ї!

Бажаю, щоб злагода вдома була,

І щоби раділа вся ваша сім’я,

Щоб рік, що приходить,

Був кращим за всі,

Удачі у бізнесі

Й в справах усіх!

***

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя-долі вам бажаєм!

У щасливій вашій хаті

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко, і сало, й м’ясо,

і млинці, і пиріжки,

і пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

і щасливі, і веселі!

***

У цей Старий Новий рік

Побажаю знову:

Нехай він щастя принесе,

Будуть всі здорові.

Нехай збуваються мрії

І бажання ваші,

Щоб життя з усіх боків

Ставало кращим!

***

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком вітаю!

На Новий рік, на нове щастя

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На полі – копицями,

На столі – пирогами!

З Новим роком,

З новим щастям, господарю, господине!

***

Зі Старим Новим роком вас!

Зичу здоров’я – це раз!

Щоб удача до вас прийшла

Й оселилась у вашому домі– це два!

Щоб все життя в достатку жили

І бідності не знали – це три!

Ще побажаю вам любові,

Прожити сто років в родинному колі!

***

Старий рік– казковий час!

Хай здивує щастям вас

Рік добра і рік кохання.

Тож приймайте привітання:

Будьте добрі та здорові,

Побажаю вам любові,

Світла й радощів багато,

Миру й затишку! Зі святом!

Вітаємо зі Старим Новим роком кожного з вас!

