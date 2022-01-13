Оригінальні привітання зі Старим Новим роком
Зимові свята продовжують тішити українців, адже завдяки їм чарівний настрій можна продовжити ще на кілька морозних днів. Не забудьте привітати близьких і друзів зі Старим Новим роком! Ми дібрали найцікавіші, оригінальні та найтепліші побажання.
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Нехай новорічні засяють вогні!
Щастя й добробуту вашій сім’ї!
Бажаю, щоб злагода вдома була,
І щоби раділа вся ваша сім’я,
Щоб рік, що приходить,
Був кращим за всі,
Удачі у бізнесі
Й в справах усіх!
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Сієм, сієм, посіваєм,
Щастя-долі вам бажаєм!
У щасливій вашій хаті
Щоб ви всі були багаті,
Щоб лежали на столі
Паляниці немалі,
Щоб були у вас ковбаси,
Молоко, і сало, й м’ясо,
і млинці, і пиріжки,
і пухнасті пампушки.
Щоб були ви в цій оселі
і щасливі, і веселі!
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У цей Старий Новий рік
Побажаю знову:
Нехай він щастя принесе,
Будуть всі здорові.
Нехай збуваються мрії
І бажання ваші,
Щоб життя з усіх боків
Ставало кращим!
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Сію, вію, посіваю,
З Новим роком вітаю!
На Новий рік, на нове щастя
Уродись пшеничка,
Горох, чечевичка!
На полі – копицями,
На столі – пирогами!
З Новим роком,
З новим щастям, господарю, господине!
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Зі Старим Новим роком вас!
Зичу здоров’я – це раз!
Щоб удача до вас прийшла
Й оселилась у вашому домі– це два!
Щоб все життя в достатку жили
І бідності не знали – це три!
Ще побажаю вам любові,
Прожити сто років в родинному колі!
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Старий рік– казковий час!
Хай здивує щастям вас
Рік добра і рік кохання.
Тож приймайте привітання:
Будьте добрі та здорові,
Побажаю вам любові,
Світла й радощів багато,
Миру й затишку! Зі святом!
Вітаємо зі Старим Новим роком кожного з вас!