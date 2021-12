Як провести відпочинок у Карпатах на Новий рік 2022? Надія Матвєєва розповіла STB.UA про найпопулярніші місця для відпочинку. Снігові вершини Карпат — це чудове місце для активного зимового відпочинку та захопливих мальовничих екскурсій. Куди поїхати, як вибрати житло і все про відпочинок у Карпатах на Новий рік 2022, дізнайтеся в нашому матеріалі!

Буковель — це найпопулярніший, але водночас найдорожчий курорт в Українських Карпатах. Мінімальна сума з особи за ніч проживання в готелі — 1000 грн. Приблизно в 1000—1200 грн обійдеться ski-pass на підйомнику для любителів покататися на лижах чи сноуборді. Також не забудьте включити в статтю витрат харчування, розваги та прокат гірськолижного спорядження. А якщо ви не вмієте кататися на лижах чи сноуборді, прибережіть кругленьку суму для занять з інструктором.

Відпочивальників на трасах Буковелю завжди багато, тому, якщо ви новачок, краще зупинити свій вибір на менш людних варіантах. Ще одним мінусом Буковелю є величезні черги на підйомники та в кафе за гарячими напоями.

До слова, гірськолижний відпочинок у Словаччині може обійтися набагато дешевше, ніж поїздка в Буковель, якщо скористатися послугою раннього бронювання.

Цей курорт знаходиться просто біля Буковелю. Ціни на житло набагато нижчі, ніж в знаменитому курорті, але кожного відпочивальника чекає трансфер на траси Буковелю.

Поїздка у Ворохту — хороший спосіб покататися на найпопулярніших гірськолижних схилах, при цьому істотно заощадивши на проживанні й харчуванні.

Дістатися прямими рейсами на курорт можна як зі Львова, так і з Івано-Франківська.

Цей курорт популярний серед досвідчених туристів. Відстань між Драгобратом і Буковелем всього 30 км, а ціни відрізняються в два-три рази! Якщо ж хочете максимально заощадити, вирушайте на відпочинок в кінці сезону. Після 15 березня більшість готелів ставлять мінімальну вартість проживання, тож знайти житло за 200—300 грн з людини стає цілком реальним.

Інфраструктура в Драгобраті розвинена не гірше, ніж у Буковелі: багато розваг для дітей, фінські сауни, гарячі чани й екскурсії в гори.

Ціни на ski-pass також приємно дивують: при різній кількості підйомів ціни варіюються від 300 до 500 грн.

Трансфер на курорт і назад здійснюється тільки з селища Ясіня (Рахівський р-н, Закарпатська обл.). Дістатися до нього можна з Рахова або з Івано-Франківська.

Славське — це гірськолижний курорт у Львівській області. У зв’язку з підвищенням цін на відпочинок в Буковелі, цей маленький курорт набирає все більшу та більшу популярність.

Як і Буковель, Славське може похвалитися розвиненою інфраструктурою та хорошим обслуговуванням. У приватному секторі ціни на житло дуже демократичні, не набагато вищі розцінки і в готелях.

Славське готове запропонувати туристам якісні гірськолижні траси та навчання для новачків.

Дістатися до курорту можна зі Львова, Ужгорода та Мукачева.

Цей курорт розташований в одному з найбільш пейзажних місць Українських Карпат — Міжгір’ї. Пилипець підійде для тих, хто хоче поєднати активний відпочинок з пізнавальними екскурсіями.

Однією з головних природних пам’яток курорту є водоспад Шипіт. Його заслужено вважають одним з найкрасивіших водоспадів України. Також в селищі є кілька цілющих джерел, котрі допомагають позбутися хронічних хвороб.

Пилипець готовий запропонувати туристам якісні гірськолижні траси як для початківців лижників/сноубордистів, так і для професіоналів.

Крім того, любителів чарівливих пейзажів привабить екскурсія на мальовниче озеро Синевир, що розташоване в 39 км від курорту.

Це далеко не весь перелік популярних курортів в Українських Карпатах. Кожен охочий може підібрати для себе найкращий варіант. Як бачите, наша країна може запропонувати цікавий і якісний зимовий відпочинок. Обирайте варіант до душі та вперед підкорювати гірські схили!

