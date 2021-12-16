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Як прикрасити клас на новий рік

16.12.2021

Наближається одне з найулюбленіших свят ‒ Новий рік. Звичайно ж, кожен хоче створити святкову атмосферу. А для цього можна прикрасити не тільки свій дім, але й клас. Так новорічний настрій буде супроводжувати вас не тільки вдома, але й у школі. Як можна прикрасити клас до нового року? Читайте в нашому матеріалі добірку найкращих ідей декору до свята.

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Новорічні гірлянди

Звичайно ж, що новорічні гірлянди можуть підняти настрій і подарувати відчуття свята. Варіантів тут може бути багато: від звичайних склеєних кілець, до складних композицій. У такій справі головне проявити фантазію, а у дітей, як відомо, вона дуже багата.

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Малюнки на новорічну тематику

Іще один простий спосіб додати собі святкового настрою ‒ це зробити новорічні малюнки. Ними можна прикрасити частину класної дошки, або зробити невелику виставку на одному зі стендів.

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Сніжинки

Новий рік не можна уявити без снігу та сніжинок. Ними найкраще прикрасити стелю у класі. Тут вже буде де розгулятися дитячої фантазії. До того ж, зараз в інтернеті можна знайти дуже багато викрійок ‒ щоб кожна зі сніжинок мала свою унікальну форму.

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Малюнки на вікнах

Малюнки на вікнах ‒ відмінний спосіб проявити всі свої здібності. Дід Мороз, Снігуронька, Сніговик або новорічна ялинка ‒ такі картинки не тільки подарують свято, але й піднімуть настрій навіть найбільш похмурому учневі.

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Новорічний камін

Так, при великому бажанні можна облаштувати в класі декоративний камін. Тут знадобиться багато картону, кольорового паперу й трохи фантазії. До речі, поруч із каміном можна поставити декоративну ялинку. Ефект буде приголомшливий!

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Фото: pinterest.com

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