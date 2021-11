День замовлень подарунків і написання листів Діду Морозу історія свята

Всі, хто вірять у дива, відзначають 4 грудня День замовлень подарунків і написання листів Діду Морозу. Саме з цього дня починають працювати новорічні поштові служби у всьому світі, які дають дітям можливість надсилати листи із заповітними бажаннями. А батьки, своєю чергою, таким чином можуть точно дізнатися, чим порадувати своїх чад у Новий рік. Читайте в нашому матеріалі історію та традиції цього доброго свята.

З настанням грудня люди починають активно готуватися до Нового року: запасатися святковими атрибутами, наряджати ялинки, прикрашати квартири і вітрини магазинів гірляндами. А діти вже щосили розмірковують на тему бажаних подарунків під ялинкою, фантазують і продумують до дрібниць своє послання Дідусю Морозу. Саме тому 4 грудня і обрали датою проведення такого важливого для малюків свята — Дня замовлень подарунків і написання листів Діду Морозу. До того ж до Нового року залишається ще майже місяць, а значить, всі листи гарантовано будуть доставлені адресату.

Традиційно, починаючи з цього дня діти самостійно або за допомогою батьків складають послання доброму чарівникові. У листі малюки намагаються розповісти про всі свої добрі справи, вчинені протягом року, і попросити довгоочікуваний подарунок. Якщо ж дітлахи ще не вміють писати, то їм приходять на допомогу батьки, які активно беруть участь в цьому креативному процесі, а також роблять тематичні вироби або аплікації для Діда Мороза.

Ви можете написати всім відомому Санта-Клаусу до Фінляндії на адресу: Santa Claus, Arctic Circle, Rovaniemi, Finland, 96930.

Крім того, сьогодні існує безліч приватних новорічних поштових служб, які працюють онлайн, приймають листи, відповідають та надсилають подарунки. Вартість подібних послуг цілком доступна, а для діток такий зворотний зв’язок — справжнє диво і можливість зануритись у казку.

