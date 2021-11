Кінець року — чудовий час, щоб налаштуватися на правильний лад і подумати про те, як зробити наступний рік більш вдалим, успішним і плідним. Для цього потрібно подбати про енергетику свою власну і навколишнього простору, слідуючи цим простим порадам від Ярослави Федорової, фіналістки 5 сезону «Битви екстрасенсів».

Ярослава Федорова розповіла, що настання Нового року передвіщає початок нового етапу життя для кожного з нас. Для того, щоб все погане залишилося в році, що минає, варто трохи зупинитися та приділити час собі, своїм думкам. Подумайте про свої досягнення в році, що минає, подякуйте всесвіту за те, що він почув ваші прохання і дав можливість реалізувати ваш потенціал для досягнення поставлених цілей. Не варто довго думати про невдачі і звинувачувати себе, адже будь-яка невдача — це всього лише тимчасове явище, яке допомагає зрозуміти, що саме ми робимо не так.

Ярослава Федорова радить скласти список тих невдач і образ, які вас особливо засмутили в році, що минає, і провести ритуал, спрямований на позбавлення від негативу. Купіть невелику свічку синього, блакитного або фіолетового кольору (при виборі керуйтеся підказками внутрішнього відчуття).

Не варто забувати і про свій життєвий простір, його потрібно обов’язково очистити від старого мотлоху і непотрібних речей, таким чином ви звільняєте місце для приходу чогось нового у вашу оселю.

