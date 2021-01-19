19 січня українці відзначать одне з найбільш значущих свят всього православного світу – Хрещення Господнє. З давніх часів люди вірили, що обряди в цей день мають особливе значення. Про те, які обряди і ритуали можна проводити на Водохреще 2021, розповіла дворазова переможниця «Битви екстрасенсів», експерт програми «Слідство ведуть екстрасенси», ясновидиця Олена Курилова.

«Водохреще – одне з моїх улюблених свят. У моєму розумінні вода – це стихія очищення, і саме цього дня вона набуває неймовірних магічних властивостей. Будь-яке джерело води в цей день має позитивний заряд», – розповіла Олена Курилова.

Які обряди і ритуали можна проводити на Водохреще?

За словами ясновидиці, водохресну воду можна використовувати в ритуалах очищення від скверни, порчі та зурочення. Найдієвіший ритуал на Водохреще – це купання в ополонці, і якщо жінка просто вирішила скупатися, віддаючи данину моді або за компанію, то, звичайно, ви можете бути в купальному костюмі.

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Але якщо ви вирішили провести ритуал для лікування та оздоровлення, то про купальники можете забути. Жінкам купатися у хрещенській воді можна тільки в сорочці, а волосся при цьому слід розпустити. Входити в водохресну воду обов’язково з правої ноги, виходити з неї також. При виконанні обряду слід тричі з головою зануритись у воду і перехреститися.

«Дивним чином всі помічають відсутність застуд, запальних процесів і загострень хронічних захворювань після цього дійства. За давнім повір’ям, жінкам, які не можуть завагітніти, потрібно з водохресної води вийти ногами на хустку своєї мами або бабусі, потім її висушити і на Великдень надіти її до церкви. Читати, шепотіти і заговорювати при цьому не потрібно. В день Хрещення Господнього Боже вас збав від магії, обрядів і ритуалів, карти в руки не брати!» – поділилася ясновидиця.

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Які предмети можна, а які потрібно брати до церкви на Водохреще?

Якщо ви йдете до церкви на Водохреще, звичайно ж, беріть з собою воду. Посудина з водою обов’язково повинна бути новою, з якої ще ніхто не пив. Крім того, за словами екстрасенса, з особливою увагою слід поставитися і до самої води.

«В жодному разі не пийте святу воду з банки, вилийте її в чашку або випийте прямо з долоні. Особисто я завжди роблю це з правої руки, чого і вам раджу. Хочу зауважити, що на Водохреще, крім власне води, до церкви не прийнято брати нічого», – додала екстрасенс.

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