19 января украинцы отметят из наиболее значимых праздников всего православного мира – Крещение Господне. С давних времен люди верили, что обряды в этот день имеют особое значение. О том, какие обряды и ритуалы можно проводить на Крещение 2021, рассказала двукратная победительница «Битвы экстрасенсов», эксперт программы «Следствие ведут экстрасенсы», ясновидящая Алена Курилова.

«Крещение – один из самых моих любимых праздников. В моем понимании вода – это стихия очищения, и именно в этот день она приобретает дивные магические свойства. Любой источник воды в этот день имеет позитивный заряд», – рассказала Алена Курилова.

Какие обряды и ритуалы можно проводить на Крещение?

По словам ясновидящей, крещенскую воду можно использовать в ритуалах очищения от скверны, разных порч, сглазов. Самый действенный ритуал на крещение – это купание в проруби, и если женщина просто решила искупаться, отдавая дань моде либо за компанию, то, конечно, вы можете быть в купальном костюме.

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Но если вы решили провести ритуал для лечения и оздоровления, то о купальниках следует забыть. Женщинам купаться в крещенской воде можно только в сорочке, а волосы при этом следует распустить. Входить в крещенскую воду обязательно с правой ноги, выходить из нее также. При выполнении обряда следует три раза с головой погрузиться в воду и перекреститься.

«Удивительным образом все замечают отсутствие простуд, воспалительных процессов и обострений хронических заболеваний после этого действия. По древним поверьям, женщинам, которые не могут забеременеть, нужно из крещенской воды выйти ногами на платок своей мамы или бабушки, затем его высушить и на Пасху надеть его в церковь. Читать, шептать и заговаривать при этом не нужно. В день Крещения Боже вас упаси от магии, обрядов и ритуалов,карты в руки не брать!» – поделилась ясновидящая.

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Какие предметы можно, а какие нужно брать в церковь на Крещение?

Если вы идете в церковь на Крещение, конечно же, берите с собой воду. Она обязательно должна быть из неиспитого сосуда, то есть абсолютно нового, не оскверненного пригублением. Кроме того, по словам экстрасенса, с особым вниманием следует отнестись и к самой воде.

«Ни в коем случае не пейте святую воду из банки, вылейте ее в чашку или испейте прямо с ладони. Лично я всегда делаю это с правой руки, чего и вам советую. Хочу заметить, что на Крещение, кроме собственно воды, в церковь не принято брать ничего», – добавила экстрасенс.

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