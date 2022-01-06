Різдвяні обряди мають найбільшу ефективність і силу. Існують ритуали на Різдво, які допоможуть зміцнити сім’ю. Про один із них розповіла переможниця «Битви екстрасенсів» та експерт програми «Слідство ведуть екстрасенси» Жанна Шулакова.

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Різдвяний ритуал на зміцнення сім’ї

Потрібно взяти мішечок, торбинку, пакетик або, в ідеальному варіанті, зшити полотняний мішечок і скласти туди все, що бажаєте. Наприклад, зерно пшениці – це здоров’я. Для того, щоб привернути кохання, потрібно зшити мішечок із тканини червоного кольору тощо. Мішечок потрібно покласти під поріг. Якщо його немає, тоді в будь-яке місце в коридорі, де його ніхто не зможе зачепити або перекласти. В крайньому випадку – покласти в тумбочку, яка стоїть у коридорі. Зберігати мішечок потрібно до наступного Різдва. Мішечок в жодному разі не можна викидати. Його потрібно закопати в землю.

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