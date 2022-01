Ворожіння з 13 на 14 січня: 5 найкращих ворожінь на Старий Новий рік

Традиційно в ніч на 14 січня ми відзначаємо Старий Новий рік – свято, що з’явилося після переходу на григоріанський календар. Хоча офіційного вихідного в цей день немає, все ж люди люблять Старий Новий рік і шанують його звичаї. Однією з давніх традицій залишаються ворожіння з 13 на 14 січня на судженого і на майбутнє. Читайте докладніше в нашому матеріалі про те, як поворожити 13 січня.

Розкладіть по чашках такі предмети: монети, перстень, сіль, хліб, цукор, цибулю, в одну чашку налийте воду. Кожен із присутніх вибирає з заплющеними очима чашку. Залежно від вмісту визначається і майбутнє: монети – багатство, перстень – весілля, сіль – невдача, хліб – достаток, цукор – веселощі, цибуля – сльози, вода – стабільність.

Перед сном напишіть на аркушах 12 бажань і покладіть їх під подушку. Вранці дістаньте тільки три папірці – саме ці бажання і збудуться в новому році.

Перед сном покладіть під подушку чотири королі різних мастей і прокажіть: «Суджений, прийди до мене». Суджений повинен приснитися в образі одного з королів. Бажано, щоб карти були вашими, ще краще – з нової колоди. Також ви можете покласти королів на ніч під подушку, а вранці дістати одну карту. Залежно від масті тлумачиться, який буде чоловік: піки – ревнивий, трефи – військовий, черви – багатий, бубни – жаданий.

Ваша кішка має перебувати в іншій кімнаті. Загадайте просте запитання-бажання, на яке можна відповісти «так» або «ні». Покличте кішку і зверніть увагу, якою лапкою вона переступить поріг. Якщо це буде ліва лапка – це означає «так», а права – «ні». У випадку, якщо кішка не прийде, – значить, майбутнє залежить тільки від вас.

Необхідно взяти банку з крупою з цілих зерен і поставити запитання-бажання. Далі треба дістати лівою рукою жменю крупи і полічити зерна. Парна кількість означає «так», а непарна – «ні».

