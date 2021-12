Як привернути удачу на Новий рік 2022: поради Хаяла Алекперова

Настання Нового року – чудовий привід змінити своє життя на краще, позбутися від невезіння, помилок і промахів та привернути до себе удачу. Як це зробити – розповість один із найсильніших ясновидців країни, екстрасенс і астролог з Азербайджану, постійний експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов.

Більше на тему: Як привернути кохання в новому 2022 році: поради Яни Пасинкової

Прихід Нового року – сприятливий період для змін. У цей час кожен із нас енергетично відчуває себе більш рішучим, відкритим до всього нового та незвіданого. Щоб почати в своєму житті нову главу, в якій вашими вірними супутниками стануть удача та везіння, намагайтеся дотримуватися кількох нехитрих, але дуже ефективних порад.

Більше на тему: Хаял Алекперов розповів, які талісмани притягнуть добробут у дім

Більше на тему: Як загадати бажання на Новий рік правильно

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.