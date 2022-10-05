Гарбуз із бринзою: рецепт Олени Курилової

Гарбуз, запечений з бринзою: рецепт Олени Курилової
Не секрет, що експерт програми «Слідство ведуть екстрасенси» Олена Курилова – не тільки сильний екстрасенс, а й чудова господиня. Ясновидиця зізнається, що дуже любить готувати, а особливо – запікати. Однією зі своїх фірмових страв Олена Курилова вважає гарбуз, запечений з бринзою. Детальний рецепт приготування читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- Гарбуз – 1 кг
- Бринза – 250 г
- Помідори – 4 шт.
- Сіль, перець за смаком, зелень і гарбузове насіння для прикрашання
- Вершкове масло – 50 г
- Розмарин (сушений або 1–2 гілочки свіжого)
- Базилік (свіжий або сушений)
- Мускатний горіх – 1/3 ч. л.
Приготування:
- Спочатку потрібно ретельно вимити гарбуз, нарізати його шматочками і відварити в підсоленій воді до напівготовності (м’якості).
- Потім очистити від шкірки і нарізати слайсами.
- Форму змастити вершковим маслом.
- Бринзу нарізати тонкими пластинками, прибравши зайву вологу.
- У форму потрібно по черзі викласти шари гарбуза і шари бринзи – їх кількість залежить тільки від розмірів форми (можна використовувати і порційні).
- Помідори вимити, обсушити, гострим ножем нарізати тонкими кружальцями.
- Викласти верхнім шаром.
- Зверху посипати спеціями і травами, додати сіль і перець за смаком (врахуйте, що бринза вже має солонуватий смак).
- Скропити розтопленим вершковим маслом і запікати в розігрітій до 180 градусів духовці 20–25 хвилин.
- Перед подачею прикрасити очищеним гарбузовим насінням або рубленою зеленню.
- Подавати страву можна і гарячою, і холодною – смак буде однаково незабутнім!
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