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Слідство ведуть екстрасенси

Гарбуз, запечений з бринзою: рецепт Олени Курилової

05.10.2022

Не секрет, що експерт програми «Слідство ведуть екстрасенси» Олена Курилова – не тільки сильний екстрасенс, а й чудова господиня. Ясновидиця зізнається, що дуже любить готувати, а особливо – запікати. Однією зі своїх фірмових страв Олена Курилова вважає гарбуз, запечений з бринзою. Детальний рецепт приготування читайте в матеріалі. 

Гарбуз із бринзою: рецепт Олени Курилової

Інгредієнти:

  • Гарбуз – 1 кг
  • Бринза – 250 г
  • Помідори – 4 шт.
  • Сіль, перець за смаком, зелень і гарбузове насіння для прикрашання
  • Вершкове масло – 50 г
  • Розмарин (сушений або 1–2 гілочки свіжого)
  • Базилік (свіжий або сушений)
  • Мускатний горіх – 1/3 ч. л.

Гарбуз із бринзою: рецепт Олени Курилової

Приготування:

  1. Спочатку потрібно ретельно вимити гарбуз, нарізати його шматочками і відварити в підсоленій воді до напівготовності (м’якості).
  2. Потім очистити від шкірки і нарізати слайсами.
  3. Форму змастити вершковим маслом.
  4. Бринзу нарізати тонкими пластинками, прибравши зайву вологу.
  5. У форму потрібно по черзі викласти шари гарбуза і шари бринзи – їх кількість залежить тільки від розмірів форми (можна використовувати і порційні).

Гарбуз із бринзою: рецепт Олени Курилової

  1. Помідори вимити, обсушити, гострим ножем нарізати тонкими кружальцями.
  2. Викласти верхнім шаром.
  3. Зверху посипати спеціями і травами, додати сіль і перець за смаком (врахуйте, що бринза вже має солонуватий смак).
  4. Скропити розтопленим вершковим маслом і запікати в розігрітій до 180 градусів духовці 20–25 хвилин.
  5. Перед подачею прикрасити очищеним гарбузовим насінням або рубленою зеленню.
  6. Подавати страву можна і гарячою, і холодною – смак буде однаково незабутнім!

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