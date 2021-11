День синів щороку відзначається 22 листопада в багатьох країнах світу. Історія свята невідома, але тим не менш протягом багатьох років сім’ї вітають і балують своїх синів цього дня. Зрештою, це чудовий привід об’єднати покоління та згадати про сімейні цінності.

День синів це нове свято, і не багато людей навіть знає про його існування. Зафіксованої дати святкування немає, але в країнах СНД його відзначають 22 листопада.

Вважається, що свято створили ЗМІ на додаток до вже існуючих сімейних свят: Дня матері, Дня батька, Дня дівчаток. «Дівоче» свято присвячене боротьбі проти утисків прав маленьких дівчаток у всьому світі, з чим бореться ЮНЕСКО. Синам в цьому плані пощастило більше, і навряд чи існують організації, які боряться за права хлопчиків… Однак, День синів – не про це.

Щоб не обділяти увагою синів, вирішили створити день, коли батьки можуть порадувати свого хлопчика. Але святкувати цей день можуть усі, навіть ті, у кого сини давно дорослі. Особливо трепетно ​​до такого свята ставляться ті, чиї сини служать в силових структурах.

Тому не варто недооцінювати це свято, краще напишіть привітання синові, навіть якщо він вже дорослий!

Дорогий синочок мій, рідний і красивий,

Хочу я, щоб все життя був такий щасливий,

І розумний, роботящий, ніжний і привітний,

Терпеливий до людей і душею світлий!

У навчанні і роботі все було, як треба,

А в душі буяла цвітом доброта від неба,

Хай Господь тебе боронить від біди і горя,

А щасливих днів хай буде наче крапель в морі!

Добре, що доля дала мені сина,

Ти дуже гарна та чуйна людина,

Радість моя, джерело доброти,

Я дуже рада, що є в мене ти.

Любий, хай щастя в твій дім завітає,

Поруч живе, від турбот захищає,

Хай неодмінно тобі все вдається,

Віра й любов твоє радують серце!

Гордість ти наша і віра,

Син найкращий, сім’ї крила.

Тобі зичимо жити в мирі,

В серці хай панує віра.

Бог тебе хай береже,

І негоду розжене.

Щоб життя було яскравим,

Ангели дарують барви.

Щоб сімейний гарний лад,

Панував в сім’ї весь час.

З Днем синів вітаємо,

Щасливі, що такого хлопця маємо.

Теплі батьківські слова

Синкові на свято!

Щастя, успіху в житті

Буде хай багато!

Стань успішним і будуй

Ти кар’єру й хату.

І сім’ю не забувай,

Рідних маму з татом.

