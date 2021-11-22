День синів щороку відзначається 22 листопада в багатьох країнах світу. Історія свята невідома, але тим не менш протягом багатьох років сім’ї вітають і балують своїх синів цього дня. Зрештою, це чудовий привід об’єднати покоління та згадати про сімейні цінності.

Більше на тему: Церковні свята в листопаді 2021

Історія свята День синів

День синів це нове свято, і не багато людей навіть знає про його існування. Зафіксованої дати святкування немає, але в країнах СНД його відзначають 22 листопада.

Вважається, що свято створили ЗМІ на додаток до вже існуючих сімейних свят: Дня матері, Дня батька, Дня дівчаток. «Дівоче» свято присвячене боротьбі проти утисків прав маленьких дівчаток у всьому світі, з чим бореться ЮНЕСКО. Синам в цьому плані пощастило більше, і навряд чи існують організації, які боряться за права хлопчиків… Однак, День синів – не про це.

Щоб не обділяти увагою синів, вирішили створити день, коли батьки можуть порадувати свого хлопчика. Але святкувати цей день можуть усі, навіть ті, у кого сини давно дорослі. Особливо трепетно ​​до такого свята ставляться ті, чиї сини служать в силових структурах.

Тому не варто недооцінювати це свято, краще напишіть привітання синові, навіть якщо він вже дорослий!

Більше на тему: Методики раннього розвитку дитини: порада психолога Тетяни Ларіної

Гарні привітання до Дня синів у віршах

Дорогий синочок мій, рідний і красивий,

Хочу я, щоб все життя був такий щасливий,

І розумний, роботящий, ніжний і привітний,

Терпеливий до людей і душею світлий!

У навчанні і роботі все було, як треба,

А в душі буяла цвітом доброта від неба,

Хай Господь тебе боронить від біди і горя,

А щасливих днів хай буде наче крапель в морі!

Добре, що доля дала мені сина,

Ти дуже гарна та чуйна людина,

Радість моя, джерело доброти,

Я дуже рада, що є в мене ти.

Любий, хай щастя в твій дім завітає,

Поруч живе, від турбот захищає,

Хай неодмінно тобі все вдається,

Віра й любов твоє радують серце!

Гордість ти наша і віра,

Син найкращий, сім’ї крила.

Тобі зичимо жити в мирі,

В серці хай панує віра.

Бог тебе хай береже,

І негоду розжене.

Щоб життя було яскравим,

Ангели дарують барви.

Щоб сімейний гарний лад,

Панував в сім’ї весь час.

З Днем синів вітаємо,

Щасливі, що такого хлопця маємо.

Теплі батьківські слова

Синкові на свято!

Щастя, успіху в житті

Буде хай багато!

Стань успішним і будуй

Ти кар’єру й хату.

І сім’ю не забувай,

Рідних маму з татом.

Більше на тему: Правила безпеки для дітей: на вулиці, вдома, у школі

Гарні привітання до Дня синів у прозі

Сьогодні особливий день для всіх батьків хлопчиків – День синів! Хочеться від щирого серця привітати сім’ї, в яких підростають наші шибеники і майбутні захисники! Бажаємо вам порозуміння і терпіння в їх вихованні, щасливо проведеного часу разом, побільше радісних подій і поменше сімейних негараздів!

Вітаємо з Днем синів! Бажаємо завжди залишатися добрим і люблячим сином, щиро поважати батьків і надавати їм свою підтримку, обирати вірний шлях у своєму житті та легко вирішувати будь-яку проблему.

Вітаємо зі святом – Днем синів! Бажаємо, щоб ваші діти, такі рідні та кохані, були щасливі, успішні, здорові, гарні, талановиті та самостійні. Нехай ваші батьківські серця переповнює гордість і любов! Щастя вашим сім’ям і достатку в дім!

Дорогі сини, ось і настав той день, коли батьки ще раз хочуть вам сказати про свою любов. Ви ростете непомітно, стаєте мужніми, самостійними чоловіками, батьками, але для тата і мами назавжди залишаєтеся дітьми. Нехай у ваших серцях завжди живе любов і повага до рідних, які пишаються вами і люблять просто за те, що ви є.

Розлюбити можна всіх чоловіків на світі. Крім свого сина.

Син – захисник, якого посилає Господь жінці.

Здається, що вся любов світу зосереджена в одному прекрасному звуці – дзвінкому сміху нашого сина.

З народженням сина мені стала не потрібна косметика. Адже головну прикрасу я веду за руку.

Найкращий спосіб довести чоловікові, що він найкращий, – народити йому його копію, сина.

Більше на тему: Чому авторитарне виховання робить дітей нещасними?

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ.