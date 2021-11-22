День сыновей: красивые поздравления в стихах и прозе
День сыновей ежегодно отмечается 22 ноября во многих странах мира. История праздника неизвестна, но тем не менее на протяжении многих лет семьи поздравляют и балуют своих сыновей в этот день. В конце концов, это отличный повод объединить поколения и вспомнить о семейных ценностях.
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История праздника День сыновей
День сыновей относительно новый праздник, и не многие даже знают о его существовании. Зафиксированной даты празднования нет, но в странах СНГ его отмечают 22 ноября.
Считается, что праздник создали СМИ в добавок к уже существующим семейным праздникам: Дню матери, Дню отца, Дню девочек. «Девичий» праздник посвящен борьбе против ущемления прав маленьких девочек во всем мире, с чем борется ЮНЕСКО. Сыновьям в этом плане повезло больше, и вряд ли существуют организации, которые борются за права мальчиков… Однако, День сыновей – не об этом.
Чтобы не обделять вниманием сыновей, решили создать день, когда родители могут порадовать своего мальчика. Но праздновать этот день могут все, даже те, у кого сыновья давно взрослые. Особенно трепетно к такому празднику относятся те, чьи сыновья служат в силовых структурах.
Поэтому не стоит недооценивать этот праздник, лучше напишите поздравление сыну, даже если он уже взрослый!
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Красивые поздравления ко Дню сыновей в стихах
Тебе, сынок, я от души хочу сказать,
Что ты моя огромная награда!
Ты знаешь, мне так сложно описать,
Как я тебя с Днем сыновей поздравить рада!
Сегодня праздник очень важный
Для мам и пап, чей сын растет.
С Днем сыновей я вас поздравлю,
Пусть он вам счастье принесет!
Сынок пусть крепким подрастает,
Смышленым, смелым, боевым,
Радость, тепло в дом доставляет
И будет самым удалым!
Сегодня праздник необычный:
Поздравим их мы поскорей —
Тех, у кого в семье мальчишки —
С прекрасным днем, с Днем сыновей.
Пусть сыновья растут на радость,
Чтоб был в семье покой, уют.
Пусть обеспечат вашу старость
И только радость в дом несут.
День сыновей — прекрасный праздник
Для тех, кто мальчиков растил.
Больших мужей и славных малых
Для человечества открыл.
Спасибо скажем мамам, папам,
За их нелегкий, важный труд.
Пусть в здравии, всегда богато
Мальчишки милые живут.
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Красивые поздравления ко Дню сыновей в прозе
- Сегодня особенный день для всех родителей мальчиков — День сыновей! Хочется от всей души поздравить семьи, в которых подрастают наши сорванцы и будущие защитники! Желаю вам понимания и терпения в их воспитании, счастливого проведенного вместе времени, побольше радостных событий и поменьше семейных неурядиц!
- Поздравляем с Днем сыновей. Желаем всегда оставаться добрым и любящим сыном, искренне уважать родителей и оказывать им свою поддержку, выбирать верный путь в своей жизни и легко решать любую проблему.
- Поздравляем с праздником — Днем сыновей! Желаем, чтобы ваши дети, такие родные и любимые, были счастливы, успешны, здоровы, красивы, талантливы и самостоятельны. Пусть ваши родительские сердца переполняет гордость и любовь! Счастья вашим семьям и достатка в дом!
- Дорогие сыновья, вот и настал тот день, когда родителям пора сказать вам о том, как вы им дороги. Вы растете незаметно, наверстывая года, становитесь мужественными, самостоятельными мужчинами, отцами, но для папы и мамы навсегда остаетесь детьми. Пусть в ваших сердцах всегда живет любовь и уважение к родным, которые гордятся вами и любят просто за то, что вы есть.
- Разлюбить можно всех мужчин на свете. Кроме своего сына.
- Сын — защитник, которого посылает Господь женщине.
- Кажется, что вся любовь мира сосредоточена в одном прекрасном звуке — звонком смехе нашего сына.
- С рождением сына мне стала не нужна косметика. Ведь главное украшение я веду за руку.
- Самый верный способ доказать мужчине, что он лучше всех, — родить ему его копию, сына.
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