День сыновей ежегодно отмечается 22 ноября во многих странах мира. История праздника неизвестна, но тем не менее на протяжении многих лет семьи поздравляют и балуют своих сыновей в этот день. В конце концов, это отличный повод объединить поколения и вспомнить о семейных ценностях.

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История праздника День сыновей

День сыновей относительно новый праздник, и не многие даже знают о его существовании. Зафиксированной даты празднования нет, но в странах СНГ его отмечают 22 ноября.

Считается, что праздник создали СМИ в добавок к уже существующим семейным праздникам: Дню матери, Дню отца, Дню девочек. «Девичий» праздник посвящен борьбе против ущемления прав маленьких девочек во всем мире, с чем борется ЮНЕСКО. Сыновьям в этом плане повезло больше, и вряд ли существуют организации, которые борются за права мальчиков… Однако, День сыновей – не об этом.

Чтобы не обделять вниманием сыновей, решили создать день, когда родители могут порадовать своего мальчика. Но праздновать этот день могут все, даже те, у кого сыновья давно взрослые. Особенно трепетно к такому празднику относятся те, чьи сыновья служат в силовых структурах.

Поэтому не стоит недооценивать этот праздник, лучше напишите поздравление сыну, даже если он уже взрослый!

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Красивые поздравления ко Дню сыновей в стихах

Тебе, сынок, я от души хочу сказать,

Что ты моя огромная награда!

Ты знаешь, мне так сложно описать,

Как я тебя с Днем сыновей поздравить рада!

Сегодня праздник очень важный

Для мам и пап, чей сын растет.

С Днем сыновей я вас поздравлю,

Пусть он вам счастье принесет!

Сынок пусть крепким подрастает,

Смышленым, смелым, боевым,

Радость, тепло в дом доставляет

И будет самым удалым!

Сегодня праздник необычный:

Поздравим их мы поскорей —

Тех, у кого в семье мальчишки —

С прекрасным днем, с Днем сыновей.

Пусть сыновья растут на радость,

Чтоб был в семье покой, уют.

Пусть обеспечат вашу старость

И только радость в дом несут.





День сыновей — прекрасный праздник

Для тех, кто мальчиков растил.

Больших мужей и славных малых

Для человечества открыл.

Спасибо скажем мамам, папам,

За их нелегкий, важный труд.

Пусть в здравии, всегда богато

Мальчишки милые живут.



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Красивые поздравления ко Дню сыновей в прозе



Сегодня особенный день для всех родителей мальчиков — День сыновей! Хочется от всей души поздравить семьи, в которых подрастают наши сорванцы и будущие защитники! Желаю вам понимания и терпения в их воспитании, счастливого проведенного вместе времени, побольше радостных событий и поменьше семейных неурядиц!

Поздравляем с Днем сыновей. Желаем всегда оставаться добрым и любящим сыном, искренне уважать родителей и оказывать им свою поддержку, выбирать верный путь в своей жизни и легко решать любую проблему.

Поздравляем с праздником — Днем сыновей! Желаем, чтобы ваши дети, такие родные и любимые, были счастливы, успешны, здоровы, красивы, талантливы и самостоятельны. Пусть ваши родительские сердца переполняет гордость и любовь! Счастья вашим семьям и достатка в дом!

Дорогие сыновья, вот и настал тот день, когда родителям пора сказать вам о том, как вы им дороги. Вы растете незаметно, наверстывая года, становитесь мужественными, самостоятельными мужчинами, отцами, но для папы и мамы навсегда остаетесь детьми. Пусть в ваших сердцах всегда живет любовь и уважение к родным, которые гордятся вами и любят просто за то, что вы есть.

Разлюбить можно всех мужчин на свете. Кроме своего сына.

Сын — защитник, которого посылает Господь женщине.

Кажется, что вся любовь мира сосредоточена в одном прекрасном звуке — звонком смехе нашего сына.

С рождением сына мне стала не нужна косметика. Ведь главное украшение я веду за руку.

Самый верный способ доказать мужчине, что он лучше всех, — родить ему его копию, сына.

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