Любовний гороскоп на 2021 рік підкаже, як знайти своє справжнє кохання та щастя. Хто зустріне свою ідеальну другу половинку? Кому чекати швидкоплинної закоханості, яка може змінити життя? А кому варто рятувати свої стосунки? Докладніше читайте у любовному гороскопі від Хаяла Алекперова на місяць.

Листопад обіцяє самотнім Овнам романтичні зустрічі. Не варто відмовлятися від спонтанних виходів у світ. Адже саме там у вас є всі шанси зустріти своє кохання.

Початок місяця ― доволі конфліктний період для сімейних представників знака. Сварки можуть спалахувати на рівному місці, і примиритися з партнером буде непросто. Тому краще уникати дошкульних зауважень про кохану людину і не вступати в непотрібні словесні перепалки.

Цей місяць для Близнюків ― сприятливий час, щоб залагодити давні сварки та розбіжності з коханою людиною. Порозумітися зараз буде неважко. Головне при цьому ― виявити ініціативу та зробити перший крок назустріч примиренню.

На початку місяця самотніх Раків може накрити хвиля ностальгії за колишніми стосунками. Та хоч би як хотілося вдруге «увійти в ту саму річку», постарайтеся не піддаватися емоціям. Є ризик зіткнутися з новим, ще більшим розчаруванням.

У цей період Левам може не вистачати пристрасті в стосунках. Але перш ніж звинувачувати партнера в тому, що почуття згасли, спробуйте розпалити їх самі. Романтичний сюрприз чи несподівана подорож, організована вами, точно виправить ситуацію.

У листопаді розташування небесних тіл може підштовхувати Дів до надмірної дратівливості та запальності. У зв’язку з чим навіть дрібні промахи партнера представники знака можуть сприймати як серйозну помилку. Порада зірок ― не згущувати фарби. Ваша думка щодо тих чи інших ситуацій швидко зміниться, а відновити гармонію в стосунках буде непросто.

Кінець осені обіцяє Терезам зміни в особистому житті. Так, багато самотніх представників знака можуть зустріти своє кохання. Головне ― не боятися зробити крок назустріч своєму щастю.

Замкнутість, властива Скорпіонам у листопаді, може зіграти з ними злий жарт. Замовчуючи свої образи, представники знака можуть лише посилити конфлікт із партнером. Щоб уникнути сварок, зірки радять частіше говорити з коханою людиною відверто.

У цей період самотні представники знака опиняться в центрі уваги протилежної статі. А тому флірт і компліменти вам гарантовані. Головне при цьому ― не квапити події. Ваша наполегливість може стати головною завадою на шляху до щастя в особистому житті.

У листопаді сімейним Козерогам варто перебороти свою впертість і частіше прислухатися до коханої людини. Саме її поради допоможуть уникнути багатьох прикрих помилок та неприємних ситуацій.

Розташування небесних тіл може підштовхувати Водоліїв до надмірної відвертості. Але зірки наполегливо радять не обговорювати своє особисте життя у розмовах із людьми, у яких ви не впевнені. Є ймовірність, що воно стане предметом пліток і чуток.

Цього місяця Риби зможуть повною мірою насолодитися гармонією у стосунках зі своєю половинкою. Вам легко буде прийти до спільного знаменника навіть у тих питаннях, де раніше було багато суперечностей. Тому саме час поговорити з партнером та обміркувати спільні плани на майбутнє.

