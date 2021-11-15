Любовный гороскоп на ноябрь 2021 года подскажет, как найти свою истинную любовь и счастье. Кто встретит свою идеальную вторую половинку? Кому ждать мимолетной влюбленности, которая может изменить жизнь? А кому стоит спасать свои отношения? Подробнее читайте в любовном гороскопе от Хаяла Алекперова на месяц.

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Овны

Ноябрь сулит одиноким Овнам романтические встречи. Не стоит отказываться от спонтанных выходов в свет. Ведь именно там у вас есть все шансы встретить свою любовь.

Тельцы

Начало месяца ― достаточно конфликтный период для семейных представителей знака. Ссоры могут разгораться на ровном месте, и помириться с партнёром будет непросто. А потому лучше избегать колких замечаний в адрес любимого человека и не вступать в ненужные словесные перепалки.

Близнецы

Этот месяц для Близнецов ― благоприятное время, чтобы уладить давние ссоры и разногласия с любимым человеком. Найти общий язык сейчас будет нетрудно. Главное при этом ― проявить инициативу и сделать первый шаг навстречу примирению.

Раки

В начале месяца одиноких Раков может накрыть волна ностальгии по былым отношениям. Но как бы ни хотелось во второй раз «войти в ту же реку», постарайтесь не поддаваться эмоциям. Есть риск столкнуться с новым, ещё большим разочарованием.

Львы

В этот период Львам может не хватать страсти в отношениях. Но прежде, чем обвинять партнёра в том, что чувства угасли, попробуйте разжечь их сами. Романтический сюрприз или неожиданное путешествие, организованное вами, точно исправит ситуацию.

Девы

В ноябре расположение небесных тел может подталкивать Дев к чрезмерной раздражительности и вспыльчивости. В связи с чем, даже мелкие промахи партнёра представители знака могут воспринимать, как серьезную ошибку. Совет звёзд ― не сгущать краски. Ваше мнение по поводу тех или иных ситуаций быстро изменится, а восстановить гармонию в отношениях будет непросто.

Весы

Конец осени сулит Весам перемены в личной жизни. Так, многие одинокие представители знака могут встретить свою любовь. Главное ― не бояться сделать шаг навстречу своему счастью.

Скорпионы

Замкнутость, свойственная Скорпионам в ноябре, может сыграть с ними злую шутку. Умалчивая о своих обидах, представители знака могут только усугубить конфликт с партнёром. Чтобы избежать ссор, звёзды советуют чаще говорить с любимым человеком «по душам».

Стрельцы

В этот период одинокие представители знака окажутся в центре внимания противоположного пола. А потому флирт и комплименты вам гарантированы. Главное при этом ― не торопить события. Ваша напористость может стать главной помехой на пути к счастью в личной жизни.

Козероги

В ноябре семейным Козерогам стоит перебороть своё упрямство и чаще прислушиваться к любимому человеку. Именно его советы помогут избежать многих досадных ошибок и неприятных ситуаций.

Водолеи

Расположение небесных тел может подталкивать Водолеев к чрезмерной откровенности. Но звёзды настоятельно советуют не обсуждать свою личную жизнь в разговорах с людьми, в которых вы не уверены. Есть вероятность, что она станет предметом сплетен и слухов.

Рыбы

В этом месяце Рыбы смогут в полной мере насладиться гармонией в отношениях со своей половинкой. Вам легко будет прийти к общему знаменателю даже в тех вопросах, где раньше было масса противоречий. А потому самое время поговорить с партнёром и обсудить совместные планы на будущее.

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