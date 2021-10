Гороскоп на 28 жовтня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в четвер. Що особливе має відбутися в цей день? Чого краще уникати, а на що треба звернути увагу? Читайте гороскоп на 28 жовтня від екстрасенсів СТБ.

У четвер Овни можуть почуватися самотніми та ізольованими через численні зміни, що відбуваються в їхньому житті. Зірки рекомендують вам працювати старанніше і докладати більше зусиль, щоб досягти бажаних змін.

28 жовтня Тельцям варто бути готовими до того, що їхній заробіток та непотрібні витрати збільшаться одночасно. Тримайтеся подалі від людей з негативними думками, бо вони можуть зіпсувати ваше позитивне налаштування на день.

Зірки віщують Близнюкам день, повний інноваційних рішень. Ваша робота може бути повільнішою, ніж зазвичай, але вона буде завершена вчасно. Увечері можливий приємний сюрприз від близької людини.

У четвер Ракам, можливо, вдасться з’ясувати причину більшості своїх проблем. Раптово вам на думку може спасти ідея, яка виявиться дуже корисною.

Вдалий день для самотніх Левів. Ви можете отримати взаємність від того, про кого давно думаєте. Можливо, вам доведеться докласти зусиль, щоб краще пізнати цю людину.

Цього дня Дівам доведеться багато працювати, щоб зміцнити свою внутрішню силу волі. Вам може бути надана довгоочікувана можливість, але для її реалізації знадобиться деякий час.

У четвер Терези можуть зіткнутися з професійними проблемами, але ваша робота буде виконана відповідно до очікувань. Спробуйте розширити свої знання за допомогою книг.

Вдалий день для того, щоб скласти плани на майбутнє. Не применшуйте своїх переваг. Вам потрібно ставити перед собою великі цілі та впевнено йти до них.

У цей день Стрільці можуть відволікатися через дрібниці. Вам потрібно підготуватися, щоб залишатися зосередженими. Не турбуйтеся через те, що все йде не так, як ви задумали. Це на краще.

Зірки радять Козерогам бути обережними у своїх думках та діях. Підходьте до всіх питань із холодною головою. Не ведіться на провокації.

У четвер Водолії можуть відчути втому через проблеми зі сном. Зірки рекомендують вам приділити час собі та своєму здоров’ю. Тоді проблема може бути вирішена.

Щоб досягти успіху, зірки рекомендують Рибам розділити свою мету на складники і знайти шлях до вирішення цих завдань. Ваш партнер намагатиметься адаптуватися до майбутніх змін у стосунках.

