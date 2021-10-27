Гороскоп на 28 октября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в четверг. Что особенное должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 28 октября от экстрасенсов СТБ.

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Овен

В четверг Овны могут чувствовать себя одинокими и изолированными из-за множества изменений, происходящих в их жизни. Звезды рекомендуют вам работать усерднее и прилагать больше усилий, чтобы добиться желаемых изменений.

Телец

28 октября Тельцам стоит быть готовыми к тому, что их доход и ненужные расходы увеличатся одновременно. Держитесь подальше от людей с негативными мыслями, так как они могут испортить ваш положительный настрой на день.

Близнецы

Звезды предвещают Близнецам день, полный инновационных решений. Ваша работа может быть медленнее чем обычно, но она будет завершена вовремя. Вечером возможен приятный сюрприз от близкого человека.

Рак

В четверг Ракам, возможно, удастся выяснить причину большинства своих проблем. Внезапно вам в голову может прийти идея, которая окажется очень полезной.

Лев

Удачный день для одиноких Львов. Вы можете получить взаимность от того, о ком давно думаете. Возможно, вам придется приложить усилия, чтобы лучше узнать этого человека.

Дева

В этот день Девам придется много работать, чтобы укрепить свою внутреннюю силу воли. Вам может представиться долгожданная возможность, но для ее реализации потребуется некоторое время.

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Весы

В четверг Весы могут столкнуться с профессиональными проблемами, но ваша работа будет выполнена в соответствии с ожиданиями. Попробуйте расширить свои знания с помощью книг.

Скорпион

Подходящий день для того, чтобы составить планы на будущее. Не преуменьшайте своих достоинств. Вам нужно ставить перед собой большие цели и уверенно идти к ним.

Стрелец

В этот день Стрельцы могут отвлекаться по пустякам. Вам нужно подготовиться, чтобы оставаться сосредоточенными. Не расстраивайтесь из-за того, что все идет не так, как вы задумали. Это к лучшему.

Козерог

Звезды советуют Козерогам быть осторожными в своих мыслях и действиях. Подходите ко всем вопросам с холодной головой. Не ведитесь на провокации.

Водолей

В четверг Водолеи могут почувствовать усталость из-за проблем со сном. Звезды рекомендуют вам уделить время себе и своему здоровью. Тогда проблема может быть решена.

Рыбы

Чтобы добиться успеха, звезды рекомендуют Рыбам разделить свою цель на составляющие и найти путь к решению этих задач. Ваш партнер постарается адаптироваться к грядущим изменениям в отношениях.

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