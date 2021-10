Коли можна і потрібно розвивати в дітях самостійність? Коли можна довірити приготувати нескладний сніданок і в якому віці варто саму залишити вдома? Ці питання задає собі кожна мама. Героїня одного з випусків психологічного реаліті «Супермама» привчає свого сина до самостійності практично з пелюшок. Але чи правильно це? Про це розповів експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Дмитро Карпачов був шокований тим, що Марина з 4 років залишає свого сина вдома самого. Експерт із питань дитячої вікової психології вважає, що 6-річний хлопчик не повинен сам приймати вдома незнайомих йому гостей.

Також Артур продемонстрував учасницям, що сам готує собі їжу. Він вмикає газ і навіть може зварити суп. Дмитро Карпачов вважає такий метод виховання самостійності жорстоким.

Дмитро Карпачов також висловив свою думку стосовно того, що Марина, починаючи з 3-річного віку, залишає сина самого на ніч вдома, а сама тим часом їде відпочивати з подругами.

