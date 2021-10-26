Когда можно и нужно развивать в детях самостоятельность? Когда ему можно доверить приготовить несложный завтрак и в каком возрасте самого оставить дома? Эти вопросы задает себе каждая мама. Героиня одного из выпусков психологического реалити «Супермама» приучает своего сына к самостоятельности практически с пеленок. Но правильно ли это? Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Дмитрий Карпачев был шокирован тем, что Марина с т4 лет оставляет своего сына дома одного. Эксперт по вопросам детской возрастной психологии считает, что 6-летний мальчик не должен сам принимать дома незнакомых ему гостей.

Также Артур продемонстрировал участницам, что сам готовит себе еду. Он включает газ и даже может сварить суп. Дмитрий Карпачев считает такой метод воспитания самостоятельности жестоким.

«Такой способ обучения ребенка самостоятельности эффективен. Но очень жестокий. Ведь 6 лет ‒ это возраст для развлечений, а не для работы по дому. К тому же 6 лет ‒ это возраст, когда для ребенка небезопасно самостоятельно пользоваться газовой плитой. Марина могла бы оставлять сыну заранее приготовленную еду, а он разогревал бы ее в микроволновке. И самостоятельность развивается, и безопасно».

Дмитрий Карпачев также выразил свое мнение по поводу того, что Марина, начиная с 3-летнего возраста, оставляет сына одного на ночь дома, а сама тем временем едет отдыхать с подругами.

«Именно в детстве формируется чувство безопасности и базового доверия к миру. Например, если ребенку приснится страшный сон, рядом всегда будут близкие, которые смогут успокоить. Но что делать, если рядом в такой момент никого не будет? Чувство безопасности так не сформируется».

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