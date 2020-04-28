Сьогодні, 28 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 14 випуск нового психологічного реаліті «Супермама». Дмитро Карпачов оцінив методи виховання мами на релаксі Олі. Вона виховує своїх дітей за європейською методикою, згідно з якою потрібно толерантно ставитись до всіх людей, а також часто розповідає їм про секс. Але як правильно говорити з дітьми на делікатні теми? Про це читайте в матеріалі.

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Дмитро Карпачов відверто зізнався, що йому дуже сподобалося те, як Оля виховує своїх дітей. Вона не примушує їх спілкуватися або проявляти інтерес до людей, які їм з якоїсь причини неприємні. Як стверджує експерт із питань дитячої вікової психології, такий метод виховання дає дітям змогу чітко окреслити межі особистого простору.

Також Дмитро Карпачов звернув увагу на те, що Оля відкрито говорить з дітьми про секс.

«Говорити з дітьми про те, звідки вони взялися на світ, потрібно, але в усьому має бути міра. Якщо з дитиною правильно говорити про секс, то в майбутньому вона буде адекватно реагувати на подібні теми».

Однак в Олиній квартирі учасниці знайшли багато книг про статеве виховання. Зокрема там були теми, присвячені зоофілії та іншим відхиленням. Така відкритість трохи спантеличила експерта з питань дитячої вікової психології.

«Говорити дітям про секс потрібно. Але, на мій погляд, не варто обговорювати з дітьми 6-7 років сексуальні відхилення. Почуте може сильно вразити їх. Подібні розмови краще відкласти до того часу, коли діти стануть підлітками».

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Більше порад щодо виховання дітей дивіться з понеділка по четвер о 18:00 у новому проєкті «Супермама».

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