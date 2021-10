Гороскоп здоров’я від екстрасенса Хаяла Алекперова допоможе кожному знаку зрозуміти, як покращити своє самопочуття в цьому місяці. Кому варто приділити час спорту, а хто не повинен відкладати візит до лікаря? Дізнайтеся в гороскопі здоров’я на жовтень 2021 року.

У цей період зірки радять Овнам приділити особливу увагу своєму раціону. Ваша травна система буде вразливою. А тому середина осені ― не найкращий час для сміливих кулінарних експериментів чи жорстких обмежень.

Імунітет Тельців у цей період буде значно знижений. А тому не варто піддавати свій організм додатковому ризику у вигляді стресів, надмірних навантажень або недосипання. Пам’ятайте, що найважливіша інвестиція ― це здоров’я.

У цей період на Близнюків може звалитися нова відповідальність. У зв’язку з чим можливий стрес і нервова напруга. Щоб захистити свій організм від недуг, зірки радять приділяти час спорту. Особливо вправам, які допомагають знімати затиски м’язів: розтяжка, йога, пілатес.

У цей період Раки можуть зіткнутися з сильним головним болем. Швидше за все, причиною тому стане нав’язливе бажання зайнятися самокопанням і розібратися у власних промахах. Порада зірок ― змиритися з тим, що кожен може припуститися помилки. Давайте собі більше попуску! Ну і, звичайно ж, частіше гуляйте на свіжому повітрі.

У жовтні зірки радять Левам бути обережнішими. Екстремальні види спорту і сильні фізичні навантаження ― не найкращий варіант для середини осені. Є велика ймовірність отримати прикру травму.

Середина осені ― найсприятливіший час для Дів, щоб зайнятися своїм здоров’ям. Медичні процедури для поліпшення свого самопочуття, профілактика хронічних захворювань, боротьба зі шкідливими звичками ― все це має великі шанси на успіх. Не проґавте момент!

У цей період легковажність Терезів може зіграти з ними злий жарт. Особливо у ставленні до свого здоров’я. Не варто ігнорувати перші симптоми недуг і, тим більше, не варто відкладати візит до лікаря. Інакше можете значно ускладнити проблему.

На початку місяця Скорпіони можуть зіткнутися із застудними та вірусними захворюваннями. Щоб цього уникнути, зірки радять подбати про себе. Одягайтеся тепліше і намагайтеся не відвідувати місця скупчення великої кількості людей.

У жовтні зірки радять Стрільцям з максимальною дбайливістю ставитися до своєї нервової системи. Зараз представникам знака буде дуже легко загнати себе в кут і довести до неврозу. А тому більше відпочивайте, простіше ставтеся до робочих негараздів і частіше хваліть себе за дрібні успіхи.

Найбільш вразливим місцем Козерогів у жовтні може стати шлунково-кишковий тракт. І причиною тому, швидше за все, послужить тяга представників знака до «самоїдства» і постійне бажання розбиратися в собі. Порада зірок ― спокійніше ставитися до власних промахів. Пам’ятайте, що без помилок неможливо прийти до успіху.

У цей період неприємної «ложкою дьогтю» для Водоліїв можуть стати проблеми зі шкірою. І причиною тому, швидше за все, послужать спроби «заїдати» свою втому і дратівливість шкідливою їжею. Щоб уникнути подібних труднощів, зірки радять аналізувати свої бажання і стежити за харчуванням. Можливо, коли ви тягнетеся по солодке тістечко, вам просто потрібно видихнути і прогулятися на самоті.

Спроби Риб скрізь і в усьому встигнути в жовтні можуть стати причиною проблем зі спиною. Не варто заганяти себе в жорсткі часові рамки і покладати на свої плечі непосильну ношу. Найкраща панацея від проблем зі здоров’ям у цьому місяці ― правильне планування свого часу.

