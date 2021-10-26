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Гороскоп здоровья на октябрь 2021 от Хаяла Алекперова

26.10.2021

Гороскоп здоровья от экстрасенса Хаяла Алекперова поможет каждому знаку понять, как улучшить свое самочувствие в этом месяце. Кому стоит уделить время спорту, а кто не должен откладывать визит к врачу? Узнайте в гороскопе здоровья на октябрь 2021.

гороскоп здоровья от хаяла алекперова

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Овны

В этот период звезды советуют Овнам уделить особое внимание своему рациону. Ваша пищеварительная система будет уязвимой. А потому середина осени не лучшее время для смелых кулинарных экспериментов или, скажем, строгих ограничений.  

Тельцы

Иммунитет Тельцов в этот период будет значительно снижен. А потому не стоит поддавать свой организм дополнительному риску в виде стрессов, чрезмерных нагрузок или недосыпа. Помните, что самая важная инвестиция это здоровье. 

Близнецы

В этот период на Близнецов может свалиться новая ответственность. В связи с чем возможен стресс и нервное напряжение. Чтобы оградить свой организм от недугов, звёзды советуют уделять время спорту. Особенно упражнениям, которые помогают снимать зажимы мышц: растяжка, йога, пилатес. 

Раки

В этот период Раки могут столкнуться с сильной головной болью. Скорее всего, причиной тому послужит навязчивое желание заняться самокопанием и разобраться в собственных промахах. Совет звёзд смириться с тем, что каждый может  допустить ошибку. Давайте себе больше поблажек! Ну и, конечно же, чаще гуляйте на свежем воздухе.

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Львы

В октябре звезды советуют Львам быть осторожнее. Экстремальные виды спорта и сильные физические нагрузки не лучший вариант  для середины осени. Есть большая вероятность получить досадную травму. 

Девы

Середина осени благоприятное время для Дев, чтобы заняться своим здоровьем. Медицинские процедуры для улучшения самочувствия, профилактика хронических заболеваний, борьба с вредными привычками – все это имеет большие шансы на успех. Не упустите момент!

Весы

В этот период легкомыслие Весов может сыграть с ними злую шутку. Особенно в отношении к своему здоровью.  Не стоит игнорировать первые симптомы недугов и уж тем более не стоит откладывать визит к врачу. Так как можете заметно усугубить проблему.

Скорпионы

В начале месяца Скорпионы могут столкнуться с простудными и вирусными заболеваниями. Чтобы этого избежать, звезды советуют позаботиться о себе. Одевайтесь потеплее и старайтесь не посещать места скопления большого количества людей.

Стрельцы

В октябре звезды советуют Стрельцам с максимальной бережностью относиться к своей нервной системе. Сейчас представителям знака будет очень легко загнать себя в угол и довести до невроза. А потому больше отдыхайте, проще относитесь к рабочим неурядицам и чаще хвалите себя за мелкие успехи.

Козероги

Наиболее уязвимым местом Козерогов в октябре может стать желудочно-кишечный тракт. И причиной тому, скорее всего, послужит тяга представителей знака к «самоедству» и постоянное желание разбираться в себе. Совет звезд спокойнее относиться к собственным промахам.  Помните, что без ошибок невозможно прийти к успеху.

Водолеи

В этот период неприятной «ложкой дегтя» для Водолеев могут стать проблемы с кожей.  И причиной тому, вероятнее всего, послужат попытки «заедать» свою усталость и раздражительность вредной пищей. Чтобы избежать подобных трудностей, звезды советуют анализировать свои желания и следить за питанием. Возможно, когда вы тянетесь за сладким пирожным, вам просто нужно выдохнуть и прогуляться в одиночестве. 

Рыбы 

Попытки Рыб везде и во всем успеть в октябре могут стать причиной проблем со спиной. Не стоит загонять себя в жесткие временные рамки и возлагать на свои плечи непосильную ношу. Лучшая панацея от проблем со здоровьем в этом месяце правильное планирование своего времени.

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