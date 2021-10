Детективний серіал «Слід» став одним із найулюбленіших проєктів на українському телебаченні. Глядачі СТБ з цікавістю спостерігають з понеділка по четвер о 18:05 за тим, як команда кваліфікованих професіоналів за допомогою найновітнішої техніки розслідує найрезонансніші злочини. Продовжуємо розповідати про акторів, які зіграли в проєкті головні ролі. Український актор театру і кіно, бард Борис Георгієвський у серіалі «Слід» виконує роль заступника голови ОСА, підполковника поліції Віктора Шаблія. Деталі — в матеріалі.

Більше на тему: Тетяна Кравченко: біографія актриси серіалу «Слід»

Борис Георгієвський народився 20 березня 1968 року в Києві. Навчався в кількох школах, потім у ПТУ, в якому опанував спеціальність фрезерувальника третього розряду, навіть трохи попрацював на авіазаводі. З 15-ти років майбутній актор почав захоплюватися бардівською піснею. Його кумиром був Володимир Висоцький. Щоб бути схожим на нього, він навчився грати на гітарі. У 1985-му році познайомився з київськими бардами і став учасником клубу «Костер». Саме в той момент з’явилася мрія стати актором. Тому після армії в 1989 році Борис вступив до Театрального інституту імені І. Карпенка-Карого, після закінчення якого був прийнятий у трупу київського Молодого театру.

Більше на тему: Головні актори серіалу «Слід»

Із середини 1990-х почав працювати над озвученням фільмів. Його першою роботою став 360-серійний серіал «Даллас», де він озвучував одного з головних героїв. У цей же час почав зніматися в кіно. Зіграв у стрічках «Тарас Шевченко. Заповіт»,« Геллі і Нок»,«Страчені світанки»,«Роксолана, полонянка султана». А в 2000-х його почали активно запрошувати в серіали. Працював у проєктах «Слід перевертня», «Пристрасті за Чапаєм», «Дев’ять життів Нестора Махна», «Свати», «Смерть шпигунам!», «Повернення Мухтара», «Ліквідація», «Особисте життя слідчого Савельєва», «До побачення , хлопчики», «Пес». За свою акторську кар’єру Борис Георгієвський зіграв більш ніж у 100 проєктах! Однак, незважаючи на величезну кількість ролей, сам він до них ставиться спокійно.

Також актор був ведучим авторських програм на радіо «Шансон» і «Доросле радіо».

Не пропустіть нові серії серіалу «Слід» з понеділка по четвер о 18:05 на телеканалі СТБ!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.