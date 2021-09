У понеділок, 13 вересня, пішла з життя учасниця шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 Стелла Клименко. Про її смерть повідомив в одній із соцмереж близький друг, учасник «МастерШеф. Професіонали»-3 Микола Люлько. За словами знайомих Стелли, найімовірніша причина смерті ― раптова зупинка серця.

«Вічна пам’ять тобі, дорогенька! Вчора батьки, друзі, колеги і я втратили дорогу нам людину… Дівчинка Стелла, так я завжди тебе називав… Ти була для мене хорошою подругою! Ти була чудовою колегою! Ти наша запальничка! Ми з тобою пройшли багато! У нас за плечима сотні крутих страв, багато майстер-класів і дуже складний проєкт “МастерШеф. Професіонали”! Я вірив у диво до останнього часу і чекав тебе сьогодні на роботу!!! Але ти не прийшла…» ― написав у своїх соцмережах Микола Люлько.

Ще у червні Стелла Клименко залишила шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 за станом здоров’я. У неї виявили Covid-19. На той час у дівчини був свій бізнес: готувала соуси, маринади, конфітюри, варення. Вона відкривала заклад у Львові і була бренд-шефом у ресторані за кордоном. Також вона під керівництвом Миколи Люлька працювала у столичному закладі «Аляска». Та все життя активна Стелла мріяла про відкриття власного закладу.

Інформацію про зупинку серця також підтвердила мама Стелли.

Редакція сайту телеканалу СТБ і команда проєкту висловлюють щирі співчуття рідним і близьким Стелли.

