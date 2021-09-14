В понедельник, 13 сентября, ушла из жизни участница шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 Стелла Клименко. О ее смерти сообщил в одной из соцсетей близкий друг, участник «МастерШеф. Профессионалы»-3 Николай Люлько. По словам знакомых Стеллы, наиболее вероятная причина смерти ― внезапная остановка сердца.

«Вечная память тебе, дорогая! Вчера родители, друзья, коллеги и я потеряли дорогого нам человека… Девочка Стелла, так я всегда тебя называл… Ты была мне хорошим другом! Ты была прекрасной коллегой! Ты наша зажигалочка! Мы с тобой прошли многое! За плечами у нас сотни крутых блюд, много мастер-классов и очень нелегкий проект “МастерШеф. Профессионалы”! Я до последнего верил в чудо и ждал тебя сегодня на работу!!! Но ты не пришла…» ― написал в своих соцсетях Николай Люлько.

Еще в июне Стелла Клименко покинула шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 по состоянию здоровья. У нее обнаружили Covid-19. К тому времени у девушки был свой бизнес: готовила соусы, маринады, конфитюры, варенье. Она открывала заведение во Львове и была бренд-шефом в ресторане за рубежом. Также она под руководством Николая Люлько работала в столичном заведении «Аляска». Но всю жизнь активная Стелла мечтала об открытии собственного заведения.

Редакция сайта телеканала СТБ и команда проекта искренне соболезнуют родным и близким Стеллы.

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