Алкогольне желе — рецепти желе з білого і червоного вина, шампанського, лікеру від учасника «МастерШеф»
31.08.2021
Алкогольне желе вразить своїм смаком і простотою приготування. Подавши такий десерт, ви точно зможете здивувати своїх друзів і знайомих незвичайним смаком. Рецептами алкогольного желе поділився учасник «МастерШеф. Професіонали» Шева Дімарик. Покрокові рецепти желе з білого і червоного вина, шампанського та лікеру читайте в матеріалі.
Алкогольне желе — рецепт желе з червоного вина
Інгредієнти:
- червоне напівсолодке вино — 1 склянка
- желатин — 25 г
- апельсин — 1 шт.
- вода — 350 мл
- цукор — 1 склянка
- ванілін — дрібка
Приготування:
- Желатин заливаємо невеликою кількістю води і даємо постояти не менше 30 хвилин.
- Воду доводимо до кипіння. Розчиняємо весь цукор.
- Апельсин очищаємо від шкірки і ріжемо великими шматками.
- Відправляємо порізаний апельсин у солодку воду, додаємо вино і ванілін.
- Тримаємо на маленькому вогні 2 хвилини.
- Нагріваємо желатин, не доводячи до кипіння, поки крупинки повністю не розчиняться.
- Виливаємо желатин в охололу винно-апельсинову суміш.
- За бажанням дістаємо шматочки фруктів і розливаємо в форми.
- Ставимо желе в холодильник до повного застигання.
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Алкогольне желе — рецепт желе з білого вина
Інгредієнти:
- біле напівсолодке вино — 1 склянка
- желатин — 25 г
- ананас консервований — 1 банка
- вода — 350 мл
- цукор
- ванілін — дрібка
Приготування:
- Желатин заливаємо невеликою кількістю води і даємо постояти не менше 30 хвилин.
- Зливаємо сік з банки з ананасами і доводимо до 350 мл водою або вином, якщо хочете желе міцніше. Додаємо склянку вина.
- За бажання додаємо цукор (1—2 ч. л.) і трохи прогріваємо до розчинення кристалів.
- Набубнявілий желатин ставимо на водяну баню і повністю розчиняємо.
- Все з’єднуємо, перемішуємо і розливаємо у форми.
- Кільця ананасів ріжемо на скибочки і акуратно кладемо по кілька штук у кожну форму.
- Ставимо желе в холодильник до повного застигання.
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Алкогольне желе — рецепт желе з шампанського
Інгредієнти:
- ігристе вино — 1 стакан
- полуниця свіжа — ½ склянки
- вода — 3 ст. л.
- желатин — 10 г
- цукор — 1 ст. л.
Приготування:
- Розчиняємо цукор у гарячій воді і засипаємо в неї желатин. Даємо постояти не менше 20 хвилин.
- Очищаємо полуницю і ріжемо на дрібні шматочки.
- Нагріваємо желатин на водяній бані до зникнення крупинок.
- Наливаємо в охололу желатинову масу ігристе вино, перемішуємо, щоб осіла піна.
- Наповнюємо форми на 1/3 і прибираємо на 10 хвилин у морозилку, щоб шар затвердів.
- Дістаємо форми і розкладаємо рівним шаром полуницю.
- Доливаємо желейною сумішшю і прибираємо в холодильник на 2-3 години.
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Алкогольне желе — рецепт желе з лікеру
Інгредієнти для желе «Пінаколада»:
- кокосовий лікер — 200 мл
- ананасовий сік (з банки) — 200 мл
- консервовані ананаси — 1 банка
- сік лайму — 50 мл
- желатин — 1,5 ст. л.
- вода
- збиті вершки
- кокосова стружка
Приготування:
- Желатин замочуємо, як зазначено в інструкції, і залишаємо набухати.
- Потім розчиняємо желатин на водяній бані і наливаємо ½ в кокосовий лікер (це перший шар).
- Наповнюємо форми і ставимо на холод.
- З лайму вичавлюємо сік і змішуємо його з ананасовим, вливаємо желатин, що залишився.
- Нарізаємо консервовані ананаси шматочками.
- Коли перший шар застигне, заливаємо зверху тропічну суміш і акуратно розкладаємо порізані ананаси.
- Прибираємо в холодильник на 2 години.
- Готове желе прикрашаємо збитими вершками, кокосовою стружкою і скибкою лайму.
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