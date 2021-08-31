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Алкогольне желе — рецепти желе з білого і червоного вина, шампанського, лікеру від учасника «МастерШеф»

31.08.2021

Алкогольне желе вразить своїм смаком і простотою приготування. Подавши такий десерт, ви точно зможете здивувати своїх друзів і знайомих незвичайним смаком. Рецептами алкогольного желе поділився учасник «МастерШеф. Професіонали» Шева Дімарик. Покрокові рецепти желе з білого і червоного вина, шампанського та лікеру читайте в матеріалі.

Алкогольне желе рецепт желе з червоного вина

рецепты желе из красного вина

Інгредієнти:

  • червоне напівсолодке вино — 1 склянка
  • желатин — 25 г
  • апельсин — 1 шт.
  • вода — 350 мл
  • цукор — 1 склянка
  • ванілін — дрібка

Приготування:

  1. Желатин заливаємо невеликою кількістю води і даємо постояти не менше 30 хвилин.
  2. Воду доводимо до кипіння. Розчиняємо весь цукор.
  3. Апельсин очищаємо від шкірки і ріжемо великими шматками.
  4. Відправляємо порізаний апельсин у солодку воду, додаємо вино і ванілін.
  5. Тримаємо на маленькому вогні 2 хвилини.
  6. Нагріваємо желатин, не доводячи до кипіння, поки крупинки повністю не розчиняться.
  7. Виливаємо желатин в охололу винно-апельсинову суміш.
  8. За бажанням дістаємо шматочки фруктів і розливаємо в форми.
  9. Ставимо желе в холодильник до повного застигання.

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Алкогольне желе рецепт желе з білого вина

желе из белого вина

Інгредієнти:

  • біле напівсолодке вино — 1 склянка
  • желатин — 25 г
  • ананас консервований — 1 банка
  • вода — 350 мл
  • цукор
  • ванілін — дрібка

Приготування:

  1. Желатин заливаємо невеликою кількістю води і даємо постояти не менше 30 хвилин.
  2. Зливаємо сік з банки з ананасами і доводимо до 350 мл водою або вином, якщо хочете желе міцніше. Додаємо склянку вина.
  3. За бажання додаємо цукор (1—2 ч. л.) і трохи прогріваємо до розчинення кристалів.
  4. Набубнявілий желатин ставимо на водяну баню і повністю розчиняємо.
  5. Все з’єднуємо, перемішуємо і розливаємо у форми.
  6. Кільця ананасів ріжемо на скибочки і акуратно кладемо по кілька штук у кожну форму.
  7. Ставимо желе в холодильник до повного застигання.

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Алкогольне желе рецепт желе з шампанського

желе из шампанского

Інгредієнти:

  • ігристе вино — 1 стакан
  • полуниця свіжа — ½ склянки
  • вода — 3 ст. л.
  • желатин — 10 г
  • цукор — 1 ст. л.

Приготування:

  1. Розчиняємо цукор у гарячій воді і засипаємо в неї желатин. Даємо постояти не менше 20 хвилин.
  2. Очищаємо полуницю і ріжемо на дрібні шматочки.
  3. Нагріваємо желатин на водяній бані до зникнення крупинок.
  4. Наливаємо в охололу желатинову масу ігристе вино, перемішуємо, щоб осіла піна. 
  5. Наповнюємо форми на 1/3 і прибираємо на 10 хвилин у морозилку, щоб шар затвердів.
  6. Дістаємо форми і розкладаємо рівним шаром полуницю.
  7. Доливаємо желейною сумішшю і прибираємо в холодильник на 2-3 години.

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Алкогольне желе рецепт желе з лікеру

jelly with liquor

Інгредієнти для желе «Пінаколада»:

  • кокосовий лікер — 200 мл
  • ананасовий сік (з банки) — 200 мл
  • консервовані ананаси — 1 банка
  • сік лайму — 50 мл
  • желатин — 1,5 ст. л.
  • вода
  • збиті вершки
  • кокосова стружка

Приготування:

  1. Желатин замочуємо, як зазначено в інструкції, і залишаємо набухати.
  2. Потім розчиняємо желатин на водяній бані і наливаємо ½ в кокосовий лікер (це перший шар).
  3. Наповнюємо форми і ставимо на холод.
  4. З лайму вичавлюємо сік і змішуємо його з ананасовим, вливаємо желатин, що залишився.
  5. Нарізаємо консервовані ананаси шматочками.
  6. Коли перший шар застигне, заливаємо зверху тропічну суміш і акуратно розкладаємо порізані ананаси.
  7. Прибираємо в холодильник на 2 години.
  8. Готове желе прикрашаємо збитими вершками, кокосовою стружкою і скибкою лайму.

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