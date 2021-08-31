Алкогольное желе — рецепты желе из белого и красного вина, шампанского, ликера от участника «МастерШеф»
31.08.2021
Алкогольное желе поразит не только своим вкусом, но и простотой приготовления. Подав такой десерт, вы точно сможете удивить своих друзей и знакомых необычным вкусом. Рецептами алкогольного желе поделился участник «МастерШеф. Профессионалы» Шева Димарик. Пошаговые рецепты желе из белого и красного вина, шампанского и ликера читайте в материале.
Алкогольное желе — рецепт желе из красного вина
Ингредиенты:
- красное полусладкое вино – 1 стакан
- желатин – 25 г
- апельсин – 1 шт.
- вода – 350 мл
- сахар – 1 стакан
- ванилин – щепотка
Приготовление:
- Желатин заливаем небольшим количество воды и даем постоять не менее 30 минут.
- Воду доводим до кипения. Растворяем весь сахар.
- Апельсин очищаем от кожуры и режем крупными кусками.
- Отправляем нарезанный апельсин в сладкую воду, добавляем вино и ванилин.
- Держим на маленьком огне 2 минуты.
- Нагреваем желатин, не доводя до кипения, пока крупинки полностью не растворятся.
- Выливаем желатин в остывшую винно-апельсиновую смесь.
- По желанию достаем кусочки фруктов и разливаем в формы.
- Ставим желе в холодильник до полного застывания.
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Алкогольное желе — рецепт желе из белого вина
Ингредиенты:
- белое полусладкое вино – 1 стакан
- желатин – 25 г
- ананас консервированный – 1 банка
- вода
- сахар
- ванилин – щепотка
Приготовление:
- Желатин заливаем небольшим количеством воды и даем постоять не менее 30 минут.
- Сливаем сок из банки с ананасами и доводим до 350 мл водой или вином, если хотите желе покрепче. Добавляем стакан вина.
- При желании добавляем сахар (1–2 ч. л.) и чуть-чуть прогреваем до растворения кристаллов.
- Разбухший желатин ставим на водяную баню и полностью растворяем.
- Все соединяем, мешаем и разливаем по формам.
- Кольца ананасов нарезаем на ломтики и аккуратно кладем по несколько штук в каждую форму.
- Ставим желе в холодильник до полного застывания.
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Алкогольное желе — рецепт желе из шампанского
Ингредиенты:
- игристое вино – 1 стакан
- клубника свежая – ½ стакана
- вода – 3 ст. л.
- желатин – 10 г
- сахар – 1 ст. л.
Приготовление:
- Растворяем сахар в горячей воде и засыпаем в нее желатин. Даем постоять не менее 20 минут.
- Очищаем клубнику и нарезаем на мелкие кусочки.
- Наливаем в остывшую желатиновую массу игристое вино, перемешиваем, чтобы осела пена.
- Заполняем формы на 1/3 и убираем на 10 минут в морозилку, чтобы слой затвердел.
- Достаем формы и раскладываем ровным слоем клубнику.
- Доливаем оставшуюся желейную смесь и убираем в холодильник на 2–3 часа.
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Алкогольное желе — рецепт желе из ликера
Ингредиенты для желе «Пинаколада»:
- кокосовый ликер — 200 мл
- ананасовый сок (из банки) — 200 мл
- консервированные ананасы — 1 банка
- сок лайма — 50 мл
- желатин — 1,5 ст. л.
- вода
- взбитые сливки
- кокосовая стружка
Приготовление:
- Желатин замачиваем в воде, как указано в инструкции, и оставляем набухать.
- Затем растворяем желатин на водяной бане и наливаем ½ в кокосовый ликер (это первый слой).
- Наполняем формы и ставим на холод.
- Из лайма выжимаем сок и смешиваем его с ананасовым, вливаем оставшийся желатин.
- Нарезаем консервированные ананасы дольками.
- Когда первый слой застынет, заливаем сверху тропическую смесь и аккуратно раскладываем порезанные ананасы.
- Убираем в холодильник на 2 часа.
- Готовое желе украшаем взбитыми сливками, кокосовой стружкой и долькой лайма.
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