Алкогольное желе поразит не только своим вкусом, но и простотой приготовления. Подав такой десерт, вы точно сможете удивить своих друзей и знакомых необычным вкусом. Рецептами алкогольного желе поделился участник «МастерШеф. Профессионалы» Шева Димарик. Пошаговые рецепты желе из белого и красного вина, шампанского и ликера читайте в материале.

Ингредиенты:

Приготовление:

Ставим желе в холодильник до полного застывания.

По желанию достаем кусочки фруктов и разливаем в формы.

Нагреваем желатин, не доводя до кипения, пока крупинки полностью не растворятся.

Отправляем нарезанный апельсин в сладкую воду, добавляем вино и ванилин.

Апельсин очищаем от кожуры и режем крупными кусками.

Воду доводим до кипения. Растворяем весь сахар.

Желатин заливаем небольшим количество воды и даем постоять не менее 30 минут.

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Ингредиенты:

Приготовление:

Желатин заливаем небольшим количеством воды и даем постоять не менее 30 минут.

Сливаем сок из банки с ананасами и доводим до 350 мл водой или вином, если хотите желе покрепче. Добавляем стакан вина.

При желании добавляем сахар (1–2 ч. л.) и чуть-чуть прогреваем до растворения кристаллов.

Разбухший желатин ставим на водяную баню и полностью растворяем.

Все соединяем, мешаем и разливаем по формам.

Кольца ананасов нарезаем на ломтики и аккуратно кладем по несколько штук в каждую форму.