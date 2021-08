Олена Вознесенська — молода актриса, яка зіграла одну з головних ролей в детективному серіалі «Слід», прем’єра якого відбулася цієї осені на телеканалі СТБ. Жінка зіграла судмедексперта і патологоанатома Марію Небесну. Читайте в нашому матеріалі детальну біографію про Олену Вознесенської.

Олена Вознесенська народилася 17 серпня 1986 року в Запоріжжі. З самого дитинства мріяла працювати «он там у телевізорі». Так відповідала маленька дівчинка своїй мамі. У 14 років пішла на перші у своєму житті проби телеведучих, після яких розчарувалася в цій професії.

Але, як кажуть, ніколи не кажи «ніколи». На телебаченні в кадрі Олена працює вже 19-й рік.

Після школи вступила до Харківського університету внутрішніх справ на Спеціальний факультет, де готували співробітників Інтерполу.

Тому на останньому курсі Олена перевелася до Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Там майбутня актриса здобула відразу дві вищі освіти за спеціальностями юридична журналістика і філологія. На останньому курсі університету почала працювати викладачем трудового права в Харківському торговельно-економічному коледжі. Після закінчення університету переїхала до Києва і працювала викладачем трудового та інформаційного права в Київському національному торговельно-економічному університеті. Захистила дисертацію і здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Паралельно з викладанням у коледжі дебютувала ведучою новин на харківському телеканалі Simon.

Після університету Олену запросили працювати до столиці ведучою програми «Fashion-line» на телеканалі Перший діловий. Так почалася її телевізійна кар’єра в Києві. Нові проєкти і нові телеканали. Три роки працювала ведучою інформаційно-розважальної програми «Доброго ранку, Україно!» на телеканалі ЕРА. П’ять років — ведучою редакції інформаційно-аналітичних програм на телеканалі ТОНІС. Два роки — ведучою новин російської редакції мультимедійної платформи іномовлення телеканалу UA|TV. З 2020 року працює ведучою підсумкового інформаційного випуску програми «Київ — Newsroom».

У кіно Олена мріяла потрапити з дитинства настільки сильно, що одного разу її благання були почуті, причому в дуже оригінальний спосіб:

Уже через деякий час режисер, який допомагав на кастингу, зателефонував і запропонував зіграти епізодичну роль в одному з українських серіалів. А через пів року Олена отримала одну з головних ролей у серіалах «Клініка», «Школа», «Історія одного злочину», «Жіночий лікар».

Паралельно зі зйомками в кіно і на телебаченні вона закінчила акторський факультет в Українській школі кіно «Ukrainian Film School». І стала дипломованою акторкою театру і кіно.

У 2020 році Олена Вознесенська пройшла кастинг і отримала одну з головних ролей у детективному серіалі «Слід». Це були грандіозні проби, згадує актриса:

Фільмографія:

2020 — «Філін», «Слід»

2019 — «Жіночий лікар-4», «Інше життя Анни», «Паніка Вова».

2018 — «Історія одного злочину», «Ярлики»,«Опер за викликом»,«Парашутисти»,«Лаунжерон»,«Грааль»,«Голос з минулого»

2017 — «Школа»

2016 — «Клініка»

2015 — «Центральна лікарня».

