Профілактика грипу: які заходи вживати для всієї родини
Грип – вірусне захворювання, яке має важкий перебіг та від якого, на жаль, ніхто не застрахований. З настанням холодів ймовірність зараження зростає в рази, адже люди проводять у теплих, сухих і малопровітрюваних приміщеннях все більше часу. Щоб знизити ймовірність інфікування, лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» зробили добірку порад стосовно профілактики грипу, дотримуючись яких ви захистите себе та близьких від неприємної, а часом доволі серйозної хвороби. Докладніше – в матеріалі.
Сильний озноб, головний біль і світлобоязнь, різке підвищення температури до 38–40 °C, ломота в тілі – все це типова симптоматика грипу. В середньому хвороба дає свої симптоми на 2–3 день після інфікування. Слід зазначити, що єдиним джерелом передачі вірусу є хвора людина. Захворіти на грип через те, що ви змерзли або промокли, неможливо.
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Щоб запобігти виникненню хвороби, потрібно:
- під час епідемії грипу обмежити відвідування місць з великим скупченням людей
- обов’язково мити руки з милом після вулиці
- зробити щеплення від грипу
- частіше гуляти на свіжому повітрі
- не чіпати ніс, обличчя та очі немитими руками
- займатися фізкультурою.
Якщо у вас вже з’явилися перші ознаки грипу, ви можете в домашніх умовах дотримуватися таких простих правил:
- Пийте якомога більше рідини. Як тільки вам здалося, що у вас починається грип, намагайтеся якомога більше вживати рідини – це перші ліки від застуди. Чаї, компоти, відвари з трав і навіть звичайна вода допоможуть боротися вам з сухістю в роті. Але при цьому не вживайте кофеїн. Оскільки такі напої мають не тільки сечогінну дію, а й викликають відчуття розбитості та втоми.
- Постійно провітрюйте кімнату. Віруси грипу дуже швидко поширюються в закритому приміщенні. Якщо в кімнаті прохолодно, одягніться тепліше, але не вмикайте обігрівач.
- Носіть марлеві пов’язки. Носити марлеві маски корисно не тільки здоровим, а й насамперед хворим людям. Вони захистять здорових від грипу, а частинки слини при чханні та кашлі хворого не потраплятимуть у повітря. Змінювати маску потрібно кожні 40–45 хвилин.
- Правильно харчуйтеся. Передусім у свій раціон ви повинні включити продукти, які містять повноцінні білки, вітаміни, мікроелементи. Обов’язково приймайте натуральний вітамін С, який міститься в цитрусових, ягодах брусниці та смородини. Хорошим джерелом вітамінів стане відвар шипшини. В їжу обов’язково включайте злакові, м’ясо і рибу. Не забувайте їсти часник!
Дотримуйтеся цих простих рекомендацій і не хворійте!
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