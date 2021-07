Грип – вірусне захворювання, яке має важкий перебіг та від якого, на жаль, ніхто не застрахований. З настанням холодів ймовірність зараження зростає в рази, адже люди проводять у теплих, сухих і малопровітрюваних приміщеннях все більше часу. Щоб знизити ймовірність інфікування, лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» зробили добірку порад стосовно профілактики грипу, дотримуючись яких ви захистите себе та близьких від неприємної, а часом доволі серйозної хвороби. Докладніше – в матеріалі.

Сильний озноб, головний біль і світлобоязнь, різке підвищення температури до 38–40 °C, ломота в тілі – все це типова симптоматика грипу. В середньому хвороба дає свої симптоми на 2–3 день після інфікування. Слід зазначити, що єдиним джерелом передачі вірусу є хвора людина. Захворіти на грип через те, що ви змерзли або промокли, неможливо.

Якщо у вас вже з’явилися перші ознаки грипу, ви можете в домашніх умовах дотримуватися таких простих правил:

Дотримуйтеся цих простих рекомендацій і не хворійте!

