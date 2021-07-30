Профилактика гриппа: какие меры принимать для всей семьи
Грипп – тяжело протекающее вирусное заболевание, от которого, к сожалению, никто не застрахован. С наступлением холодов вероятность заражения возрастает в разы, ведь люди проводят в теплых, сухих и малопроветриваемых помещениях все больше времени. Дабы снизить вероятность инфицирования, врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» сделали подборку советов о профилактике гриппа, соблюдая которые вы обезопасите себя и близких от неприятного, а порой довольно серьезного недуга. Подробнее – в материале.
Сильный озноб, головная боль и светобоязнь, резкое повышение температуры до 38–40 °C, ломота в теле – все это типичная симптоматика гриппа. В среднем болезнь дает свои симптомы на 2–3 день после инфицирования. Следует отметить, что единственным источником передачи вируса является больной человек. Заболеть гриппом из-за того, что вы замерзли или промокли, невозможно.
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Чтобы предотвратить возникновения болезни, нужно:
- при эпидемии гриппа ограничить посещение мест с большим скоплением людей
- обязательно мыть руки с мылом после улицы
- сделать прививки от гриппа
- почаще гулять на свежем воздухе
- не трогать нос, лицо и глаза немытыми руками
- заниматься физкультурой.
Если у вас уже появились первые признаки гриппа, вы можете в домашних условиях придерживаться таких простых правил:
- Пейте много жидкости. Как только вам показалось, что у вас начинается грипп, старайтесь больше пить. Это первое лекарство от ОРВИ. Чаи, компоты, отвары из трав и даже обычная вода помогут бороться вам с осушением полости рта. Но при этом не употребляйте кофеин. Поскольку такие напитки обладают не только мочегонным действием, но и вызывают ощущения разбитости и усталости.
- Постоянно проветривайте комнату, ведь вирус гриппа очень быстро распространяются в закрытом помещении. Если в комнате прохладно, оденьтесь потеплее, но не включайте обогреватель.
- Носите марлевые повязки. Носить марлевые маски полезно не только здоровым, но и в первую очередь больным людям. Они оградят здоровых от заболевания гриппом. Менять маску нужно каждые 40–45 минут.
- Правильно питайтесь. В первую очередь, в свой рацион вы должны включить продукты, содержащие полноценные белки, витамины, микроэлементы. Обязательно принимайте натуральный витамин С, который содержится в цитрусовых, ягодах брусники и смородины. Хорошим источником витаминов станет отвар шиповника. В пищу обязательно включайте злаковые, мясо и рыбу. Не забывайте кушать чеснок!
Придерживайтесь этих простых рекомендаций и не болейте!
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