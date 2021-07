Що взяти з собою у подорож машиною?

Подорож машиною — ідеальний варіант для тих, хто хоче побачити побільше нових горизонтів у комфорті та затишку. Щоб відпочинок був максимально позитивним, спочатку потрібно правильно до нього підготуватися. Що обов’язково варто взяти у подорож машиною? Ми підібрали для вас кілька корисних порад!

З кожним роком автоподорожі набирають нових обертів, тим паче завдяки безвізовому режиму українці можуть вільно подорожувати Європою. Недосвідчені туристи вважають, що поїздка своїм ходом дозволяє взяти в машину абсолютно все, але головне — не забути необхідне.

Документи і гроші. Переконайтеся, що права, техпаспорт, паспорт, гроші (готівка/карти) та інші необхідні документи поїдуть разом з вами. Якщо ви прямуєте за кордон, ознайомтеся зі списком правил подорожі в країні, а також не забудьте про закордонний паспорт і страховку.

Інструменти для автомобіля. Поломки — нерідкісне явище на дорогах і, як на зло, часто вони трапляються в недоречний момент, тому відправте у багажник знак аварійної зупинки, насос, трос для буксирування, гайкові ключі, рукавички, ліхтарик, а також інші інструменти, які знадобляться в разі несправності. Обов’язково перевірте машину перед поїздкою на автосервісі та особисто.

Теплі речі. Якщо ви вважаєте, що машина — 100% захист від зимової прохолоди, варто думати глобальніше. Навіть якщо ви прямуєте до теплих країн, захопіть речі на випадок несправності автомобіля або зниження температури. Візьміть у подорож машиною змінну білизну та кілька пар шкарпеток. У поїздку краще надягти вільні речі, що не сковують рухи.

Аптечка. Запасіться таблетками від укачування, знеболювальними, засобами від діареї, бинтом, перекисом, пластирами, а також сезонними засобами: кремом від сонячних опіків, комах. Врахуйте особливості вашого організму, можливо, варто взяти у машину таблетки проти алергії, краплі для носа, противірусні тощо.

Засоби особистої гігієни. Туалетний папір, сухі та вологі серветки, антисептик, гребінець, шпильки, дезодорант будуть корисні у дорозі та напевно стануть в нагоді.

Запас їжі та води. Віддайте перевагу легкій їжі, що не кришиться, яка наситить організм, але не викличе тяжкості й нудоти. Обов’язково візьміть у машину негазовану воду.

Засоби комфорту. Невеликий плед, подушка, окуляри та парасолька у мандрівці будуть дуже до речі.

Гаджети. Візьміть навушники, телефон, фотоапарат, зарядні пристрої та всю необхідну техніку. Заздалегідь завантажте на них додатки, які допоможуть у містах подорожі, перевірте роботу навігатора та придбайте карту про всяк випадок.

Перед дорогою водієві обов’язково потрібно гарненько відпочити та виспатися. Ну а потім — завантажуйте улюблену музику, збирайте компанію мандрівників та вирушайте назустріч пригодам!

