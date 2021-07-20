Путешествие на машине — идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть побольше новых горизонтов в комфорте и уюте. Чтобы отдых был максимально позитивным, сперва нужно правильно к нему подготовиться. Что обязательно стоит взять в путешествие на машине? Мы подобрали для вас несколько полезных советов!

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С каждым годом автопутешествия набирают новые обороты, тем более благодаря безвизовому режиму украинцы могут свободно путешествовать по Европе. Неопытные туристы считают, что поездка своим ходом позволяет взять в машину абсолютно все, но главное — не забыть необходимое.

Что взять с собой в путешествие на машине?

Документы и деньги. Убедитесь, что права, техпаспорт, паспорт, деньги (наличные/карты) и остальные необходимые документы уедут вместе с вами. Если вы направляетесь за границу, ознакомьтесь со списком правил путешествия в стране, а также не забудьте о загранпаспорте и страховке.

Инструменты для автомобиля. Поломки — нередкое явление на дорогах и, как назло, часто они случаются в самый неподходящий момент, поэтому отправьте в багажник знак аварийной остановки, насос, трос для буксировки, гаечные ключи, перчатки, фонарик, а также остальные инструменты, которые пригодятся в случае поломки. Обязательно проверьте машину перед поездкой на автосервисе и лично.

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Теплые вещи. Если вы считаете, что машина — 100% защита от зимней прохлады, стоит думать глобальнее. Даже если вы направляетесь в теплые страны, захватите вещи на случай поломки автомобиля или понижения температуры. Возьмите в путешествие на машине сменное белье и несколько пар носков. В поездку лучше надеть свободные вещи, не сковывающие движения.

Инструменты для автомобиля. Поломки — нередкое явление на дорогах и, как назло, часто они случаются в самый неподходящий момент, поэтому отправьте в багажник знак аварийной остановки, насос, трос для буксировки, гаечные ключи, перчатки, фонарик, а также остальные инструменты, которые пригодятся в случае поломки. Обязательно проверьте машину перед поездкой на автосервисе и лично.

Аптечка. Запаситесь таблетками от укачивания, болеутоляющими, средствами от диареи, бинтом, перекисью, пластырями, а также сезонными средствами: кремом от солнечных ожогов, насекомых. Учтите особенности вашего организма, возможно, стоит взять в машину таблетки против аллергии, капли для носа, противовирусные и т. д.

Средства личной гигиены. Туалетная бумага, сухие и влажные салфетки, антисептик, расческа, заколки, дезодорант будут полезны в дороге и наверняка пригодятся.

Запас еды и воды. Отдайте предпочтение легкой еде, которая не крошится, а также насытит организм, но не вызовет тяжести и тошноты. Обязательно возьмите в машину негазированную воду.

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Средства комфорта. Небольшой плед, подушка, очки и зонт в путешествии будут очень кстати.

Гаджеты. Захватите наушники, телефон, фотоаппарат, зарядные устройства и всю необходимую технику. Заранее загрузите на них приложения, которые помогут в городах путешествия, проверьте работу навигатора и прикупите карту на всякий случай.

Перед дорогой водителю обязательно нужно хорошенько отдохнуть и выспаться. Ну а после — загружайте любимую музыку, собирайте компанию путешественников и отправляйтесь навстречу приключениям!

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