Що прочитати, щоб змотивувати себе до дії? Іноді нам не вистачає натхнення на подвиги чи мотивації встати і зробити щось корисне. Тренер проекту «Зважені та щасливі»-9 Марина Боржемська поділилася своєю добіркою книг для мотивації та саморозвитку. Детальніше читайте у матеріалі.

Книжки про мотивацію

Ерік Бертран Ларссен — «Зараз»

Досить пасивно спостерігати, як дні проходять один за одним! Почніть повноцінно жити. Без жалю про минуле і роздумів про майбутнє.

Хел Елрод — «Магія ранку»

Деякі книги змінюють наше ставлення до життя. І лише рідкісні з них змінюють наш спосіб життя і поведінку. Саме ранок задає тон всьому дню, і як важливо його провести правильно.

Келлі Макгонігал — «Сила волі»

Ви навіть не уявляєте, наскільки недооцінюєте свої можливості! За методикою Макгонігала виховати у собі силу волі, виявляється, на диво легко.

Барбара Шер — «Краще пізно, ніж ніколи»

Даніель Канеман — «Думай повільно, вирішуй швидко»

Один з найвідоміших психологів світу, чия книга показує, наскільки часто люди роблять дурні помилки у повсякденних ситуаціях. Ця книга вчить тверезо мислити.

Філ Найт — «Продавець взуття»

Історія компанії Nike, розказана її засновником про те, як він зважився на нову ініціативу, яка через багато років зробила його засновником одного з найвідоміших брендів світу.

Брайан Трейсі — «Вийди із зони комфорту»

Книга № 1 про саморозвиток. Вона перекладена 40 мовами. Придбано понад 1 200 000 примірників. Ця книга зробила Трейсі тим, хто він є зараз — зіркою і гуру для всіх, хто прагне ефективності.

Ден Вальдшмідт — «Будь кращою версією себе»

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Барбара Шер і Енні Готліб — «Мріяти не шкідливо»

Відпустіть минуле і рухайтеся вперед, тому що життя занадто коротке, а ваш унікальний потенціал занадто цінний, щоб витрачати його даремно!



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемская-Узелкова Марина (@uzelkova.marina) 12 Июн 2019 в 12:20 PDT



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