Що прочитати, щоб змотивувати себе до дії? Іноді нам не вистачає натхнення на подвиги чи мотивації встати і зробити щось корисне. Тренер проекту «Зважені та щасливі»-9 Марина Боржемська поділилася своєю добіркою книг для мотивації та саморозвитку. Детальніше читайте у матеріалі.

Досить пасивно спостерігати, як дні проходять один за одним! Почніть повноцінно жити. Без жалю про минуле і роздумів про майбутнє.

Деякі книги змінюють наше ставлення до життя. І лише рідкісні з них змінюють наш спосіб життя і поведінку. Саме ранок задає тон всьому дню, і як важливо його провести правильно.

Ви навіть не уявляєте, наскільки недооцінюєте свої можливості! За методикою Макгонігала виховати у собі силу волі, виявляється, на диво легко.

Один з найвідоміших психологів світу, чия книга показує, наскільки часто люди роблять дурні помилки у повсякденних ситуаціях. Ця книга вчить тверезо мислити.

Історія компанії Nike, розказана її засновником про те, як він зважився на нову ініціативу, яка через багато років зробила його засновником одного з найвідоміших брендів світу.

Книга № 1 про саморозвиток. Вона перекладена 40 мовами. Придбано понад 1 200 000 примірників. Ця книга зробила Трейсі тим, хто він є зараз — зіркою і гуру для всіх, хто прагне ефективності.

Більше на тему: Книги для саморозвитку: топ-10

Відпустіть минуле і рухайтеся вперед, тому що життя занадто коротке, а ваш унікальний потенціал занадто цінний, щоб витрачати його даремно!



Читайте нас також у Viber и Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.