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Сорбет із банана: рецепт приготування в домашніх умовах від учасника «МастерШеф»

30.06.2021

Як приготувати банановий сорбет? Саме він найкраще допоможе охолодитися в літню спеку. Приготований зі стиглих, солодких бананів, освіжаючої м’яти і лимона такий десерт точно буде вам до смаку. Плюс – у десерті немає цукру, а значить, і немає зайвих калорій! Читайте покроковий рецепт бананового сорбета  від учасника  «МастерШеф. Професіонали»  Артема Кінаша в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

  • банан – 4 шт.
  • лимон – 0,5 шт.
  • вода – 50 г
  • кілька гілочок свіжої м’яти

Спосіб приготування:

  1. Банани очистити від шкірки і нарізати кружечками.
  2. Перебити банани блендером, додати воду, листочки м’яти і порізану шматочками половинку лимона. Перебити до однорідності.
  3. Перелити масу в контейнер. Поставити в морозилку на 1 годину, дістати, перемішати і повернути заморожувати. Повторюємо процедуру 4–5 разів і ставимо в морозилку на ніч.

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