Персиковий сорбет – це освіжаючий ефект, легка текстура і ніжний аромат білого вина та м’яти. Зізнайтеся, захотіли його скуштувати? Приготувати персиковий сорбет вдома не складе ніяких труднощів! Плюс – аби зробити його знадобитися зовсім мало інгредієнтів. Читайте покроковий рецепт персикового сорбета в нашому матеріалі.
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Інгредієнти:
- 1 кг персиків
- 1 склянка цукру
- 0,5 мл білого вина
- 200 г води
- кілька гілочок м’яти
Спосіб приготування:
- У каструлі змішати воду, вино, цукор та очищені від шкірки персики. Помішуючи, гріти на маленькому вогні, до повного розчинення цукру
- Зняти з вогню, додати листочки м’яти
- Накрити кришкою і залишити на одну годину
- Перебити блендером до однорідного стану та процідити через сито
- Перелити масу в контейнер, поставте в морозилку на 1 годину, потім дістаньте, перемішайте і поставте назад заморожувати. Повторіть процедуру 3-4 рази і поставте заморожуватися на 6-8 годин.
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