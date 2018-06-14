Персиковий сорбет – це освіжаючий ефект, легка текстура і ніжний аромат білого вина та м’яти. Зізнайтеся, захотіли його скуштувати? Приготувати персиковий сорбет вдома не складе ніяких труднощів! Плюс – аби зробити його знадобитися зовсім мало інгредієнтів. Читайте покроковий рецепт персикового сорбета в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

1 кг персиків

1 склянка цукру

0,5 мл білого вина

200 г води

кілька гілочок м’яти

Спосіб приготування:

У каструлі змішати воду, вино, цукор та очищені від шкірки персики. Помішуючи, гріти на маленькому вогні, до повного розчинення цукру Зняти з вогню, додати листочки м’яти Накрити кришкою і залишити на одну годину Перебити блендером до однорідного стану та процідити через сито Перелити масу в контейнер, поставте в морозилку на 1 годину, потім дістаньте, перемішайте і поставте назад заморожувати. Повторіть процедуру 3-4 рази і поставте заморожуватися на 6-8 годин.

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