Как приготовить банановый сорбет? Именно этот десерт лучше всего поможет охладиться в летнюю жару. Приготовленный из спелых, сладких бананов, освежающей мяты и лимона такой десерт точно придется вам по вкусу. Плюс – в десерте нет сахара, а значит, и нет лишних калорий! Читайте пошаговый рецепт бананового сорбета от участника «МастерШеф. Профессионалы» Артема Кинаша в нашем материале.

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Ингредиенты:

бананы – 4 шт.

лимон – 0,5 шт.

вода – 50 г

несколько веточек свежей мяты

Способ приготовления:

Бананы очистить от кожуры и нарезать кружочками. Перебить бананы блендером, добавить воду, листочки мяты и порезанную кусочками половинку лимона. Перебить до однородности. Перелить массу в контейнер. Поставить в морозилку на 1 час, достать, перемешать и вернуть замораживаться. Повторяем процедуру 4–5 раз и ставим в морозилку на ночь.

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