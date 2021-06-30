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Сорбет из банана: рецепт приготовления в домашних условиях от участника «МастерШеф»

30.06.2021

Как приготовить банановый сорбет? Именно этот десерт лучше всего поможет охладиться в летнюю жару. Приготовленный из спелых, сладких бананов, освежающей мяты и лимона такой десерт точно придется вам по вкусу. Плюс – в десерте нет сахара, а значит, и нет лишних калорий! Читайте пошаговый рецепт бананового сорбета от участника  «МастерШеф. Профессионалы» Артема Кинаша в нашем материале.

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Ингредиенты:

  • бананы – 4 шт.
  • лимон – 0,5 шт.
  • вода – 50 г
  • несколько веточек свежей мяты

Способ приготовления:

  1. Бананы очистить от кожуры и нарезать кружочками.
  2. Перебить бананы блендером, добавить воду, листочки мяты и порезанную кусочками половинку лимона. Перебить до однородности.
  3. Перелить массу в контейнер. Поставить в морозилку на 1 час, достать, перемешать и вернуть замораживаться. Повторяем процедуру 4–5 раз и ставим в морозилку на ночь.

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