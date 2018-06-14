Персиковый сорбет – это освежающий эффект, легкая текстура и нежный аромат белого вина и мяты. Признайтесь, захотели его попробовать? Приготовить персиковый сорбет дома не составит никакого труда! Плюс – чтобы сделать его понадобиться совсем мало ингредиентов. Читайте пошаговый рецепт персикового сорбета в нашем материале.
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Ингредиенты:
- 1 кг персиков
- 1 стакан сахара
- 0,5 мл белого вина
- 200 г воды
- несколько веточек мяты
Способ приготовления:
- В кастрюле смешать воду, вино, сахар и очищенные от кожицы персики. Помешивая, греть на маленьком огне, до полного растворения сахара
- Снять с огня, добавить листочки мяты
- Накрыть крышкой и оставить на один час
- Перебить блендером до однородного состояния и процедить через сито
- Перелейте массу в контейнер, поставьте в морозилку на 1 час, затем достаньте, перемешайте и поставьте обратно замораживаться. Повторите процедуру 3-4 раза и поставьте замораживаться на 6-8 часов.
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