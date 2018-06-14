Персиковый сорбет – это освежающий эффект, легкая текстура и нежный аромат белого вина и мяты. Признайтесь, захотели его попробовать? Приготовить персиковый сорбет дома не составит никакого труда! Плюс – чтобы сделать его понадобиться совсем мало ингредиентов. Читайте пошаговый рецепт персикового сорбета в нашем материале.

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Ингредиенты:

1 кг персиков

1 стакан сахара

0,5 мл белого вина

200 г воды

несколько веточек мяты

Способ приготовления:

В кастрюле смешать воду, вино, сахар и очищенные от кожицы персики. Помешивая, греть на маленьком огне, до полного растворения сахара Снять с огня, добавить листочки мяты Накрыть крышкой и оставить на один час Перебить блендером до однородного состояния и процедить через сито Перелейте массу в контейнер, поставьте в морозилку на 1 час, затем достаньте, перемешайте и поставьте обратно замораживаться. Повторите процедуру 3-4 раза и поставьте замораживаться на 6-8 часов.

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