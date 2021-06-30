Чорниця: користь і протипоказання до вживання ягоди
30.06.2021
Чим корисна чорниця? Чи є шкода від цієї ягоди? Яка калорійність у чорниці та в якій кількості можна її їсти? Відповіді на всі ці запитання ви знайдете, прочитавши наш матеріал.
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Користь чорниці
- Листя та ягоди чорниці використовуються при лікуванні та профілактиці деяких хвороб. Наприклад, при застуді вітаміни, які містяться в ягоді, зміцнюють імунітет.
- Антиоксиданти на клітинному рівні впливають на злоякісні пухлини, пригнічуючи їхній розвиток.
- Ягода має протизапальні властивості й використовується при лікуванні жовчного міхура та захворювань печінки.
- Чорниця застосовується в лікуванні очних захворювань — при кон’юнктивіті рекомендують з’їдати по столовій ложці свіжої або сухої чорниці щодня.
- Сушені ягоди також добре допомагають при циститі та діареї.
- Чорниця здатна уповільнити старіння організму — вона виводить з нього шлаки й сприяє омолодженню.
- Ще ця ягода чудово зволожує шкіру, тому часто застосовується в косметології.
- Чорниця — ідеальний дієтичний продукт: в 100 грамах міститься всього 44 кал.
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Протипоказання до вживання чорниці
- Якщо у вас алергія на чорницю, вживати ягоду не можна.
- За всієї користі чорниці їсти її в необмеженій кількості не варто — понад 0,5 кг в день може призвести до розладів шлунка. Також при переїданні ягода може спричинити алергію.
- Чорницю також краще не їсти з іншими ягодами, особливо з полуницею, малиною і суницею. Це може призвести до розладів шлунка.
- Чорниця — ягода дика, і збирати її потрібно тільки в екологічно чистих місцях, оскільки вона здатна накопичувати радіацію.
- Протипоказано їсти ягоду тим, хто страждає на сечокам’яну хворобу, захворювання підшлункової залози й панкреатит.
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