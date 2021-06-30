Чим корисна чорниця? Чи є шкода від цієї ягоди? Яка калорійність у чорниці та в якій кількості можна її їсти? Відповіді на всі ці запитання ви знайдете, прочитавши наш матеріал.

Більше на тему: Користь та шкода полуниці: все про улюблену ягоду

К ористь чорниці

Листя та ягоди чорниці використовуються при лікуванні та профілактиці деяких хвороб. Наприклад, при застуді вітаміни, які містяться в ягоді, зміцнюють імунітет.

Антиоксиданти на клітинному рівні впливають на злоякісні пухлини, пригнічуючи їхній розвиток.

Ягода має протизапальні властивості й використовується при лікуванні жовчного міхура та захворювань печінки.

Чорниця застосовується в лікуванні очних захворювань — при кон’юнктивіті рекомендують з’їдати по столовій ложці свіжої або сухої чорниці щодня.

Сушені ягоди також добре допомагають при циститі та діареї.

Чорниця здатна уповільнити старіння організму — вона виводить з нього шлаки й сприяє омолодженню.

Ще ця ягода чудово зволожує шкіру, тому часто застосовується в косметології.

Чорниця — ідеальний дієтичний продукт: в 100 грамах міститься всього 44 кал.

Більше на тему: Томатний сік — користь, шкода і як заготовити його на зиму

Протипоказання до вживання чорниці

Якщо у вас алергія на чорницю, вживати ягоду не можна.

За всієї користі чорниці їсти її в необмеженій кількості не варто — понад 0,5 кг в день може призвести до розладів шлунка. Також при переїданні ягода може спричинити алергію.

Чорницю також краще не їсти з іншими ягодами, особливо з полуницею, малиною і суницею. Це може призвести до розладів шлунка.

Чорниця — ягода дика, і збирати її потрібно тільки в екологічно чистих місцях, оскільки вона здатна накопичувати радіацію.

Протипоказано їсти ягоду тим, хто страждає на сечокам’яну хворобу, захворювання підшлункової залози й панкреатит.

Більше на тему: Як вибрати черешню

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ