Томатний сік — улюблений напій з дитинства. Але чи знаєте ви про всі його корисні властивості? А про те, що томатний сік може нашкодити здоров’ю? Про користь і шкоду томатного соку, а також як заготовити його на зиму, ви дізнаєтеся з нашого матеріалу з покроковим рецептом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як вибрати черешню

Користь томатного соку

Томатний сік містить вітаміни А, В, С, Е, РР, мінеральні речовини — калій, кальцій, магній, хлор, фосфор, залізо, кобальт, хром, цинк, марганець, бор, йод і мідь. А також лимонну, яблучну, винну і янтарну кислоти, глюкозу, пектин, серотонін та харчові волокна. І при всьому цьому томатний сік ще й вважається чудовим продуктом для схуднення, оскільки містить всього лише 18 ккал.

Ці корисні речовини позитивно впливають на роботу всіх систем організму. Томатний сік уповільнює процеси старіння, знижує ризик розвитку онкозахворювань, очищає від холестерину, підвищує рівень гемоглобіну, виводить шлаки і токсини. Його рекомендують при розладі очей — глаукомі, він значно знижує внутрішньоочний тиск.

Томатний сік неймовірно корисний жінкам під час вагітності або ПМС. Крім того, величезна кількість вітамінів і мінералів сприяють підтримці краси волосся, нігтів та шкіри. Безумовний плюс – томатний сік чудово тонізує та піднімає настрій завдяки серотоніну — гормону щастя. Також це один з небагатьох соків, які дозволено пити при діабеті.

Протипоказання до вживання томатного соку

Є деякі протипоказання до вживання томатного соку. Лікарі не радять вживати його при хворобах шлунка, таких як виразка або гастрит, а також при кишкових захворюваннях. Його не рекомендовано пити натщесерце, оскільки він може спровокувати пошкодження стінки шлунка. Пити його з білками і крохмалями теж не варто — це провокує розвиток сечокам’яної хвороби.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прості рецепти томатної пасти на зиму

Доведено, ті, хто п’ють томатний сік регулярно, отримують міцне здоров’я на довгі роки. І, звичайно ж, краще пити домашній томатний сік. Як його приготувати, читайте нижче в нашому покроковому рецепті.

Складові:

помідори — 1,5 кг (на 1 літр соку)

сіль, цукор (за бажанням)

Спосіб приготування:

Помідори миємо, видаляємо зіпсовані місця і пропускаємо через м’ясорубку, а потім протираємо масу через сито. Переливаємо масу в емальовану каструлю і доводимо до кипіння. Варимо 15 хвилин, періодично помішуючи і знімаючи піну. За бажанням додаємо сіль і цукор. Але пам’ятайте, сіль знижує корисні властивості томатного соку. Розливаємо сік у попередньо простерилізовані банки та консервуємо. Перевертаємо банки догори дном і закутуємо в ковдру до повного охолодження.

Наш томатний сік готовий. І найдивніше, що навіть після варіння він зберіг всі свої корисні властивості.

Будьте здорові!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ