Нарешті прийшла пора домашніх, соковитих, налитих сонцем помідорів. Абсолютно неможливо пройти повз прилавку і не купити кілограм-другий. Або не зірвати хоча б один помідор з власного городу. Але, на жаль, можливості людського організму не безмежні і з’їсти усі вирощені помідори просто неможливо. І тоді на допомогу прийдуть рецепти від учасників проекту «МастерШеф. Професіонали». Як зробити томатну пасту в домашніх умовах? Обирайте рецепт на свій смак у нашому матеріалі.

Інгредієнти:

Приготування:

Помідори миємо і видаляємо зіпсовані місця і плодоніжки.

Розрізаємо на половинки і складаємо в емальовану каструлю. Туди ж складаємо нарізану цибулю, наливаємо воду, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння.

Зменшуємо вогонь і тушкуємо близько 15 хвилин, поки помідори не стануть м’якими. Коли маса охолоне — перетираємо її через сито. Повинні залишитися шкурки — їх сміливо викидаємо.

Повертаємо на вогонь пасту і тушкуємо поки не увариться в 5 разів. При цьому не забуваємо весь час помішувати, інакше вона може пригоріти. Додаємо цукор, сіль, пробуємо і коригуємо смак.