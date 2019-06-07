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20 освіжаючих літніх коктейлів

07.06.2019

На вулиці спека, а це дуже вдалий час скуштувати смачні та освіжаючі напої. Літні коктейлі  кращий засіб, щоб втамувати спрагу та підняти настрій. Учасник «МастерШеф. Професіонали » Шева Дімарик  зробив добірку найсмачніших безалкогольних та алкогольних коктейлів. Покрокові рецепти охолоджуючих напоїв читайте у матеріалі.

Топ-10 безалкогольних напоїв

Класичний мохіто

Інгредієнти:

  • Газована вода – 150 мл
  • Лимон – 1 шт.
  • Лайм – 1 шт.
  • Полуниця – 4-5 ягід
  • М’ята – кілька листочків
  • Сироп будь-який – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Покласти у блендер скибочки лимона, лайма. Додати полуницю. Все перемішати.
  2. У склянку налити приготовлену суміш і додати сироп.
  3. М’яту перемолоти блендером, покласти у напій. Додати газовану воду.
  4. За допомогою льоду охолодити коктейль.

Кривава Мері

Інгредієнти:

  • Томатний сік – 90 мл
  • Лимонний сік – 15 мл
  • Вустерський соус – за смаком
  • Сіль за смаком
  • Чорний мелений перець – за смаком
  • Лід

Спосіб приготування:

  1. Змішати томатний та лимонний соки.
  2. Додати соус, сіль і перець.
  3. Охолодити коктейль шматочками льоду.

Кавуновий коктейль

Інгредієнти:

  • М’якоть кавуна – 700-800 г
  • М’ята – 1 пучок
  • Яблучний сік – 1 ст.
  • Лайм – 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Вирізати всю м’якоть кавуна, нарізати її шматочками та покласти у блендер.
  2. Влити туди стакан яблучного соку, лайм та м’яту. Все збити.

Ягідний смузі

Інгредієнти:

  • Молоко – 1 ст. л.
  • Сир Філадельфія – 100
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Ягоди – 150 г

Спосіб приготування:

  1. Збити молоко, сир і цукор в блендері.
  2. Далі помити ягоди та додати їх у блендер. Ще раз збити.
  3. Перелити смузі у келих, трохи охолодити.

Кавуново-цитрусовий коктейль

Інгредієнти:

  • Нарізаний кавун без кісточок – 2,5 ст.
  • Лід – 1 ст.
  • Апельсиновий сік – 0,5 ст.
  • Чорний перець – 1/4 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Нарізати кавун на шматки.
  2. Покласти у блендер скибочки кавуна, апельсиновий сік, перець та лід. Все змішати.

Імбирний напій

Інгредієнти:

  • Окріп – 200 мл
  • Корінь свіжого імбиру – 2-3 см
  • Сік лимона – за смаком
  • Мед – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Тертий на дрібній тертці імбир залити окропом, настояти 10-15 хвилин.
  2. Покласти мед та сік лимона, перемішати, охолодити напій.

М’ятний напій

Інгредієнти:

  • Вода – 1,5 л
  • Лимон – 3 шт.
  • Пучок м’яти
  • Цукор – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Спершу віджати з лимонний сік, з’єднати його з водою. Додати цукор та підігріти до повного розчинення цукру.
  2. М’яту перемолоти блендером, покласти у напій, перемішати.
  3. Дати настоятися 10-15 хвилин. Покласти у напій лід та кілька цілих листочків м’яти.

Фруктовий напій

Інгредієнти:

  • Апельсиновий або мультифруктовий сік – 2 ст.
  • Полуниця – 1,5 ст.
  • Мінеральна вода з газом

Спосіб приготування:

  1. Налити сік в каструлю та довести до кипіння на середньому вогні. Кількість рідини має зменшитися до 1,5 склянки.
  2. Процідити пюре, щоб видавити якомога більше рідини.
  3. Змішати сік і сироп, який у вас вийшов. Залишити у холодильнику до повного охолодження.
  4. Келихи наповнити сиропом, а потім додати 150 мл охолодженої мінералки та перемішати.

Лимонна прохолода

Інгредієнти:

  • Лимон – 1 шт.
  • Вода – 1 л
  • Цукор – 150 г
  • Кубики льоду – 12 шт.

Спосіб приготування:

  1. Лимон очистити від шкірки та м’якоті. Лід і цукор подрібнити.
  2. Додати літр води і перемішати.
  3. Прикрасити напій.

Чай з льодом

Інгредієнти:

  • Апельсин – 2 шт.
  • Окріп – 200 мл
  • Згущене молоко – 5 ч. л.
  • Мед – 4 ч. л.
  • Будь-який чай

Спосіб приготування:

  1. Лимон подрібнити в блендері з шкіркою, додати чай та залити субстанцію окропом.
  2. Залишити суміш на 10 хвилин.
  3. Окремо змішати згущене молоко, мед і лід до однорідної каші. У неї додати апельсинову суміш та перемішати.

Топ-10 алкогольних напоїв

Сангрія просекко

Інгредієнти:

  • Персик – 1 шт.
  • Нектарин – 1 шт.
  • Абрикос – 3 шт.
  • Персиковий лікер – 250 мл
  • Просекко – 1 пляшка
  • Бренді – 100 мл
  • Цукровий сироп – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Нарізати фрукти та змішати їх.
  2. Влити бренді і лікер, дати настоятися годину.
  3. Додати просекко та цукровий сироп за смаком.

Ромовий пунш

Інгредієнти:

  • Ром – 300 мл
  • Апельсиновий сік – 3 ст.
  • Ананасовий сік – 2 ст.
  • Лайм – 1 шт.
  • Журавлинний морс – 50 мл

Спосіб приготування:

  1. Змішати ром та соки.
  2. Додати сік лайма, морс, лід. Все перемішати.

Дайкірі

Інгредієнти:

  • Білий ром – 60 мл
  • Сік лайма – 30 мл
  • Цукровий сироп – 1 ч. л.
  • Подрібнений лід – 200 г

Спосіб приготування:

  1. Влити ром, сік лайма та цукровий сироп у шейкер.
  2. Додати лід, накрити кришкою і струснути до охолодження.
  3. Процідити в охолоджений келих.

Блакитна лагуна

Інгредієнти:

  • Лід у кубиках – 200 г
  • Горілка – 50 мл
  • Блакитний лікер Кюрасао – 20 мл
  • Спрайт – 150 мл
  • Ананас – 1 часточка

Спосіб приготування:

  1. Наповнити високу склянку кубиками льоду наполовину.
  2. Влити горілку і лікер, а після доверху заповнити склянку спрайтом та розмішати.
  3. Прикрасити готовий коктейль часточкою ананаса.

Піна Колада

Інгредієнти:

  • Білий ром – 30 мл
  • Ананасовий сік – 90 мл
  • Кокосове молоко – 30 мл
  • Лід у кубиках – 50 г
  • Ананас – 1 часточка

Спосіб приготування:

  1. Змішати ром, ананасовий сік, кокосове молоко і лід у блендері.
  2. Перелити суміш в келих та прикрасити готовий коктейль часточкою ананаса.

Олд фешн

Інгредієнти:

  • Коричневий цукор в кубиках – 5 г
  • Ангостура – 1 мл
  • Лід у кубиках – 130 г
  • Бурбон – 50 мл
  • Апельсин – 1 часточка

Спосіб приготування:

  1. Покласти цукор у кубиках в стакан з товстого скла. Додати ангостуру і придушити все.
  2. Наповнити склянку кубиками льоду, влити бурбон та перемішати.
  3. Прикрасити коктейль часточкою апельсина.

Джин тонік

Інгредієнти:

  • Лід у кубиках – 150 г
  • Джин – 50 мл
  • Тонік – 150 мл
  • Лайм – 1 часточка

Спосіб приготування:

  1. Наповнити високу склянку льодом доверху.
  2. Влити туди джин і тонік, а після перемішати.
  3. Прикрасити коктейль часточкою лайма.

Гімлет

Інгредієнти:

  • Джин – 60 мл
  • Сік лайма – 30 мл
  • Лід в кубиках – 200 г
  • Цедра лайма – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Налити в ємність джин та сік лайма, а після додати кубики льоду. Перемішати все.
  2. Перелити в охолоджений келих.
  3. Прикрасити готовий коктейль цедрою лайма.

Пунш з яблуками і апельсином

Інгредієнти:

  • Яблучний сік – 750 мл
  • Яблука – 1 шт.
  • Апельсини – 1 шт.
  • Вино біле сухе – 750 мл

Спосіб приготування:

  1. Нарізати яблука і апельсини.
  2. У глечик налити вино. Потім додати яблучний сік.
  3. Викласти фрукти і залишити настоятися 15-20 хвилин.
  4. Охолодити напій.

Белліні

Інгредієнти:

  • Ігристе вино або шампанське – 150 мл
  • Персиковий сік – 50 мл
  • Персики – 2 шт.

Спосіб приготування:

  1. Приготувати з персиків пюре за допомогою блендера.
  2. На дно келиха вилити персикове пюре та персиковий сік.
  3. Потім налити шампанське.

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