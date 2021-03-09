Різка зміна, особливо погіршення загального фізичного або емоційного стану в людини нерідко пов’язані з активністю Сонця. Графік магнітних бур на березень 2021 року від екстрасенсів СТБ підкаже, у який період можливі проблеми із самопочуттям і чи можна цього уникнути. Читайте в матеріалі, коли відбудуться магнітні бурі в березні 2021 року.

У перший місяць весни Сонце проявлятиме значну активність, а це означає, що нам потрібно готуватися до справжнього наступу магнітних бур. Особливу пильність варто проявити метеозалежним людям, адже саме на їхньому здоров’ї негативно позначається сонячний вплив.

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Графік магнітних бур на березень 2021 року

13 березня очікується магнітна буря середньої активності, яка може спричинити різкі перепади артеріального тиску. Також метеозалежні люди можуть відчути сильну втому і апатію. Щоб уникнути нездужання, потрібно обмежити фізичну активність і приділити якомога більше часу відпочинку.

16 березня варто чекати на ще одну магнітну бурю, яка може призвести до безсоння і дещо агресивної поведінки.

Після невеликої перерви, а саме 19 березня, усім метеозалежним людям варто готуватися до сильної магнітної бурі. Особливу пильність потрібно проявити тим, хто страждає на серцево-судинні захворювання. Краще обмежити будь-які фізичні навантаження і повністю присвятити день відпочинку.

21 і 22 березня відбудеться ще одна сильна магнітна буря, яка також спричинить негативний вплив на тих, хто страждає на серцево-судинні захворювання. Цей день краще провести у цілковитому спокої. Є ризик погіршення самопочуття гіпертоніків та людей, які мають психічні розлади.

28―29 березня на небосхилі проявлять активність середні за силою природні явища. Можливі втома і погане самопочуття. Щоб знизити прояв симптомів, варто побільше пити трав’яних чаїв і поменше конфліктувати.

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