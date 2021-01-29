Зимові вечори улюблені тим, що можна всією сім’єю збиратися біля телеекранів і переглядати прем’єри нових фільмів і серіалів. Редакція STB.UA ділиться майбутніми новинками, які ви знайдете на платформі Netflix узимку 2021 року. Більше — в матеріалі.

Більше на тему: Весняний сезон-2021: телеканал СТБ оголосив дати прем’єр

«Білий тигр»

Прем’єра «Білого тигра» відбудеться 22 січня 2021 року. Це кіноадаптація однойменного роману-бестселера The New York Times, у якому розкривається проблематика класової системи в сучасній Індії. Головний герой — син водія-рикші Балрам Халвай у виконанні актора-початківця Адарша Гурави — опиняється в епіцентрі корупційної системи вищих класів суспільства.

Більше на тему: Коли прем’єра фільму «Мама» на СТБ

«Пінгвін Блум»

Прем’єра «Пінгвіна Блума» відбудеться 27 січня. У фільмі розповідається історія сім’ї фотографині, яка потрапила в страшну аварію. Дивом виживши, вони усвідомили, що зобов’язані боротися з усіма наслідками, які увірвалися в їхній побут. Та одного разу в їхній дім потрапляє поранений птах, якого вони називають Пінгвіном. Він і стає сімейним талісманом і назавжди змінює життя героїв.

Більше на тему: «Щаслива попри все»: коли прем’єра нового серіалу на СТБ

«Розкопки»

Драма «Розкопки» вийде на Netflix 29 січня. Ця історія заснована на реальних подіях. Перед Другою світовою війною багата вдова наймає археолога, щоб той провів розкопки на території її маєтку. І що ж там буде знайдено? Чи це не шокує кожного глядача? І до чого підштовхнуть знахідки саму героїню?

«Малькольм і Марі»

А ось 5 лютого 2021 року відбудеться показ фільму «Малькольм і Марі». Його можна сміливо назвати «секретним» проєктом, знятим лише за два тижні у самий розпал карантину. У фільмі задіяні двоє головних акторів: Зендея і Джон Девід Вашингтон. Історія про режисера і його дівчину, котрі якось увечері повертаються додому після чергової кінопрем’єри і починають обговорювати своїх колишніх. Чим же все закінчиться? Не пропустіть!

«Явлення»

Воєнна драма «Явлення», заснована на реальних історичних подіях, вийде 31 січня. Це історія дітей, які стали свідками дива. Десятирічна пастушка Лючія разом зі своїми двоюрідними братами й сестрами оголошує, що Діва Марія явилася їм у Фатімі, Португалія.

Читайте нас також у Viber і Telegram