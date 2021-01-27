Найцікавіші факти про таємниці вашої ДНК
27.01.2021
ДНК людини — це унікальний генетичний код, який приховує в собі безліч секретів і таємниць. Однак вчені давно добралися до найдрібніших частинок наших клітин. Які цікаві факти зберігає генетичний код людини? На кого схожі люди за ДНК і РНК? Дізнайтеся докладніше в матеріалі.
Найцікавіші факти про ДНК
- На міжнародній космічній станції є жорсткий диск, який містить ДНК відомих і впливових людей, таких як Стівен Хокінг, Стівен Колберт і Ленс Армстронг. Створений він для того, щоб продовжити життя людства в разі всесвітньої катастрофи. Його також називають «Безсмертний диск».
- ДНК людини на 50% схожа з РНК банана і на 30% — з ДНК листового салату.
- Всі люди мають 99,9% однакової будови ДНК, і лише 0,1% достатньо, щоб побудувати новий генетичний код людини.
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- У разі пересадки кісткового мозку кров людини покаже зовсім інше ДНК, ніж її слина і волосся. У зв’язку з цим у світовій практиці існують випадки помилкового розслідування злочинів.
Всю інформацію в світі, записану в цифровому вигляді, можна вмістити лише в 2-х грамах ДНК.
- ДНК людини піддається понад 1 мільйону пошкоджень на день. Однак складна система організму і взаємодія клітин дозволяють відновлювати будову ДНК в колишній вигляд.
- ДНК міститься в природно скрученій спіралі. Однак якщо всі клітини тіла, що містять ДНК, розкрутити в пряму лінію, то вийде 100 трильйонів метрів ДНК на людину. Це відстань приблизно від Землі до Плутона і назад.
- Вчені добре досліджували будову клітин і ДНК, тому давно хочуть зробити науковий прорив людства: за допомогою різних генетичних кодів створити людину. Однак це стане великою катастрофою з точки зору релігійних, етичних, естетичних, наукових і медичних поглядів.
- Дивно, однак багато вчених, які досліджують ДНК, почали вірити в Бога. Так, наприклад, директор проєкту Генома Людини Френсіс С. Коллінз заявив, що інформація, вбудована в ДНК, доводить існування Бога.
- За допомогою тесту ДНК ви зможете дізнатися ймовірність ризиків захворювання, а також схильність ваших дітей до деяких захворювань
- У США і Великій Британії є база даних ДНК всіх ув’язнених злочинців.
- В еритроцитах немає ДНК.
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- Близько 8% будови ДНК складається з вірусів, які наші предки успадкували понад мільйон років тому.
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